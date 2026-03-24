Ірландський завод російського мільярдера може постачати сировину для оборонних фірм РФ

Продукція Ірландського металургійного заводу Aughinish Alumina, який належить російській алюмінієвій групі "Русал" російського мільярдера Олега Дерипаски, може потрапляти до оборонних підприємств РФ.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на витік документів та публічні дані, що передало розслідувальне медіа iStories.

Мова йде про глинозем. Це сировина для виробництва алюмінію, який широко використовується у військовій промисловості.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року, постачання глинозему з Ірландії до Росії різко зросли. Якщо у 2022 році експорт становив $243 млн, то у 2024 році цей показник зріс на 55% до 376 млн доларів.

Aughinish є єдиним виробником глинозему в Ірландії та найбільшим виробником основної сировини для виробництва алюмінію в Європі.

"Зростання обсягів торгівлі з Росією, схоже, не порушує санкційне законодавство", - пише видання.

Наразі Дерипаска перебуває під санкціями Великої Британії та ЄС. Водночас "Русалу" вдалося уникнути санкцій у ЄС та Британії.

Як пише видання, у 2024 році майже 500 000 тонн глинозему було відправлено на російський завод до Красноярська, що покриває близько чверті його річного виробництва алюмінію.

Далі цей алюміній через пов'язану торгову компанію потрапляє до підприємств, які виготовляють ракети, вибухівку та іншу зброю. Зокрема, серед клієнтів — Свердловський завод у Дзержинську, який є під санкціями Євросоюзу.

Водночас такі постачання формально не порушують санкцій.

Речник Aughinish заявив: "Ми працюємо у суворій відповідності до всіх чинних законів ЄС, включаючи санкції, заходи експортного контролю та торговельні правила. Ми твердо дотримуємося законної та відповідальної ділової практики. Компанія запровадила надійну систему дотримання санкцій та належної перевірки, що охоплює весь її ланцюг поставок".

Російський алюмінієвий гігант "Русал" вперше з 2014 року зазнав чистого річного збитку. Компанія, заснована мільярдером Олегом Дерипаскою, яка об'єднує 12 заводів і є найбільшим виробником алюмінію у світі за межами Китаю, за підсумками 2025 року втратила $455 млн.