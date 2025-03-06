Мін’юст подав новий позов до російського олігарха Дерипаски

Міністерство юстиції подало другий позов до російського олігарха Олега Дерипаски та МКПАТ "РУСАЛ".

Про це повідомляє преслужба міністерства.

Мін’юст звернувся до Вищого антикорупційного суду із позовом щодо застосування санкції стягнення в дохід держави активів, які належать підконтрольним олігарху Дерипасці структурам.

Мін'юст просить стягнути в дохід держави понад 440 тисяч тонн бокситів та 110 тисяч тонн глинозему загальною вартістю понад 2 млрд грн.

Мінʼюст повідомила про виявлення активів Служба безпеки України.

Довідково: Боксити — це сировина для виробництва глинозему, з якого виготовляють алюміній. Потім його використовують для створення ракет, військових літаків, танків та набоїв.

Нагадаємо:

Як повідомила СБУ, суд наклав арешт на велику партію промислової продукції та сировини на території Миколаївського глиноземного заводу, яким володів підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска.

Йдеться про майже 500 тис. тонн бокситів і глинозему, який був виготовлений в Україні ще до повномасштабного вторгнення. Вони зберігалися на складах заводу, що раніше належав росіянину. Загальна вартість арештованих активів становить понад 2,11 млрд грн.

Ця продукція була головним компонентом для виробництва алюмінію на російських заводах Олега Дерипаски "Русал".

У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд постановив стягнути підприємство в дохід держави в межах санкцій проти Дерипаски, а з 20 березня 2024 року єдиним засновником підприємства став Фонд державного майна України.