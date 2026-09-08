ФДМУ продає кар’єр, який раніше належав Дерипасці

Фонд держмайна виставив на аукціон державну частку розміром 100% у статутному капіталі ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів", який видобуває і переробляє кварцити для металургійної промисловості.

Про це інформує Фонд державного майна України.

ФДМУ виставив на онлайн-аукціон державну частку розміром 100% у статутному капіталі ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів"разом із 22 об'єктами нерухомого майна.

Вони були стягнуті в дохід держави за рішенням Вищого антикорупційного суду від 16 лютого 2023 року, частково скасованим постановою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 16 червня 2023 року.

Цей комплексний промисловий актив із виробничою базою та значним потенціалом для відновлення й розвитку, зазначає ФДМУ.

Інвестор отримає 100 % корпоративних прав товариства, 60 одиниць майна та обладнання для провадження господарської діяльності, 22 об'єкти нерухомого майна (виробничі, складські й допоміжні об'єкти) загальною площею понад 9,1 тис. м². А також – 6 земельних ділянок на праві оренди загальною площею 37,02 га. "Глухівський кар'єр кварцитів" спеціалізувалося на видобутку та первинній переробці кварцитів для металургійної промисловості.

Баницьке родовище відоме унікальними високочистими кварцитами із вмістом діоксиду кремнію понад 99 % — сировиною, що має широке застосування у металургії, електротехніці, автомобільній, авіаційній, медичній, військовій та інших галузях.

Після початку повномасштабної війни видобувні роботи були зупинені, а техніку та обладнання законсервовано. Новий власник матиме можливість відновити діяльність підприємства та реалізувати його промисловий потенціал.

Стартова ціна — 98,64 млн грн без ПДВ, аукціон відбудеться 22 вересня 2026 року.

Нагадаємо:

У 2024 році Служба безпеки повідомила про підозру російському олігарху Олегу Дерипасці та топменеджерам його компанії в Україні. Йшлося, зокрема, про директора надровидобувної компанії "Глухівський кар'єр кварцитів". Бізнесмен привласнив виробничі потужності кар'єра у 2012 році, попри існуючу заборону на їхній продаж.

Фонд держмайна запланував на жовтень чотири великі аукціони, на двох з них збираються реалізувати санкційні активи.

Упродовж 2025 року від реалізації санкційних активів спрямовано 4,51 млрд грн до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

За підсумками першого року онлайн-аукціонів з великої приватизації в державній електронній торговій системі Prozorro.Продажі держава отримала 8,9 млрд грн.

Раніше Фонд державного майна України повідомив, що за результатами його діяльності до державного бюджету фактично перераховано понад 6 мільярдів гривень.