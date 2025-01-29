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СБУ: Суд арештував мільярдні активи Дерипаски у Миколаєві

Віктор Волокіта — 29 січня, 18:21
СБУ: Суд арештував мільярдні активи Дерипаски у Миколаєві
Олег Дерипаска
The Moscow Times

Суд наклав арешт на велику партію промислової продукції та сировини на території Миколаївського глиноземного заводу, яким володів підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Йдеться про майже 500 тис. тонн бокситів і глинозему, який був виготовлений в Україні ще до повномасштабного вторгнення. Вони зберігалися на складах заводу, що раніше належав росіянину. Загальна вартість арештованих активів становить понад 2,11 млрд грн.

Зазначається, що ця продукція була головним компонентом для виробництва алюмінію на російських заводах Олега Дерипаски "Русал".

За даними слідства, активи контролювали через комерційну структуру, зареєстровану в одній із країн ЄС.

На початку 2023 року українські правоохоронці викрили оборудку і заблокували відвантаження цієї сировини.

Нагадаємо:

Компанія Олега Дерипаски "Русал" планує скоротити виробництво металу на 250 000 тонн через складну економічну ситуацію.

Основна причина такого рішення – рекордне зростання цін на глинозем (сировину для виробництва алюмінію) – майже вдвічі з початку 2024 року, до понад 700 дол за тонну.

Дерипаска РусАл

РусАл

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