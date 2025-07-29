Україна готується збільшити внутрішній видобуток газу – Міненерго

Україна відновила великий відсоток внутрішнього видобутку газу після пошкоджень, завданих російськими ударами.

Про це в ефірі "Національного телемарафону" повідомила міністерка енергетики України Світлана Гринчук.

"Ми відновили великий відсоток внутрішнього видобутку газу. Ми ведемо активну роботу і навіть готуємо міні-стратегію, як у подальшому збільшити видобуток газу. Залучили до роботи "Держнадра", аналізуємо, які родовища могли б використовуватися, але не використовуються з тих чи інших причин. Це могло б посилити нашу безпеку", – зазначила вона.

"Видобуток ми нарощуємо, але щоб перестрахуватися і бути впевненими, що в нас буде достатньо газу для проходження опалювального сезону, ми також працюємо з країнами-партнерами для імпорту", – сказала міністерка.

"Через атаки на нафтогазу інфраструктуру постраждав і видобуток, і транспортування газу. І на якийсь період, поки велося відновлення, ми змушені були імпортувати більші об’єми газу. Зараз плануємо продовжувати здійснювати імпорт, щоб бути впевненими, що ми готові до опалювального сезону", – пояснила вона.

"Нам допомагають фінансово. Європейський інвестиційний банк надає допомогу 300 млн євро на закупівлю газу, Європейський банк реконструкції і розвитку надає 500 мільйонів. Працюємо з партнерами у Норвегії, які є лідерами у газовому секторі у Європі, вони грантовою допомогою допомагають із закупівлею газу", – додала Гринчук.

"Зважаючи на темпи закачки, ми досягаємо цілі навіть з випередженням графіку, затвердженого раніше", – додала вона.

Нагадаємо:

Раніше міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила, що Україна продовжить переговори з Болгарією щодо придбання двох реакторів ВВЕР-1000 для енергоблоків Хмельницької АЕС.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України спростив процедури відновлення елементів газотранспортної системи та ліній електропередач. Компанії зможуть швидше реалізувати проєкти з будівництва та реконструкції елементів газотранспортної системи, зокрема спеціальних перемичок для реверсного постачання газу.

Також повідомлялося, що Україна здійснила свою першу імпортну поставку азербайджанського газу через Трансбалканський коридор. Перші поставки здійснюються тестовим маршрутом через Болгарію та Румунію до українського кордону.