Украина готовится увеличить внутреннюю добычу газа - Минэнерго

Украина восстановила большой процент внутренней добычи газа после повреждений, нанесенных российскими ударами.

Об этом в эфире "Национального телемарафона" сообщила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

"Мы восстановили большой процент внутренней добычи газа. Мы ведем активную работу и даже готовим мини-стратегию, как в дальнейшем увеличить добычу газа. Привлекли к работе "Госнадра", анализируем, какие месторождения могли бы использоваться, но не используются по тем или иным причинам. Это могло бы усилить нашу безопасность", - отметила она.

"Добычу мы наращиваем, но чтобы перестраховаться и быть уверенными, что у нас будет достаточно газа для прохождения отопительного сезона, мы также работаем со странами-партнерами для импорта", - сказала министр.

"Из-за атак на нефтегазовую инфраструктуру пострадала и добыча, и транспортировка газа. И на какой-то период, пока велось восстановление, мы вынуждены были импортировать большие объемы газа. Сейчас планируем продолжать осуществлять импорт, чтобы быть уверенными, что мы готовы к отопительному сезону", - пояснила она.

"Нам помогают финансово. Европейский инвестиционный банк оказывает помощь 300 млн евро на закупку газа, Европейский банк реконструкции и развития предоставляет 500 миллионов. Работаем с партнерами в Норвегии, которые являются лидерами в газовом секторе в Европе, они грантовой помощью помогают с закупкой газа", - добавила Гринчук.

"Учитывая темпы закачки, мы достигаем цели даже с опережением графика, утвержденного ранее", - добавила она.

Напомним:

Ранее министр энергетики Светлана Гринчук сообщила, что Украина продолжит переговоры с Болгарией о приобретении двух реакторов ВВЭР-1000 для энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины упростил процедуры восстановления элементов газотранспортной системы и линий электропередач. Компании смогут быстрее реализовать проекты по строительству и реконструкции элементов газотранспортной системы, в частности специальных перемычек для реверсных поставок газа.

Также сообщалось, что Украина осуществила свою первую импортную поставку азербайджанского газа через Трансбалканский коридор. Первые поставки осуществляются тестовым маршрутом через Болгарию и Румынию до украинской границы.