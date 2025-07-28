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Україна вперше імпортувала газ з Азербайджану новим маршрутом

Артур Крижний — 28 липня, 10:25
Україна вперше імпортувала газ з Азербайджану новим маршрутом
Getty Images

Україна здійснила свою першу імпортну поставку азербайджанського газу через Трансбалканський коридор.

Про це повідомив голова правління групи "Нафтогаз" Сергій Корецький.

Це стало можливим завдяки укладанню угоди з компанією SOCAR Energy Ukraine. Перші поставки здійснюються тестовим маршрутом через Болгарію та Румунію до українського кордону.

Хоча обсяг газу поки невеликий, цей крок є важливим стратегічним досягненням для країни.

"Це стратегічно важливий крок, який відкриває шлях до довгострокової співпраці. А також ще один приклад диверсифікації джерел постачання та зміцнення енергетичної безпеки України", - повідомив Корецький.

На останок він подякував колегам з Азербайджану за довіру.

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Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський попередив, що Україна може зіткнутися з дефіцитом газу внаслідок масштабних атак РФ по газовій інфраструктурі.

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