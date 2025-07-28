Україна вперше імпортувала газ з Азербайджану новим маршрутом

Україна здійснила свою першу імпортну поставку азербайджанського газу через Трансбалканський коридор.

Про це повідомив голова правління групи "Нафтогаз" Сергій Корецький.

Це стало можливим завдяки укладанню угоди з компанією SOCAR Energy Ukraine. Перші поставки здійснюються тестовим маршрутом через Болгарію та Румунію до українського кордону.

Хоча обсяг газу поки невеликий, цей крок є важливим стратегічним досягненням для країни.

"Це стратегічно важливий крок, який відкриває шлях до довгострокової співпраці. А також ще один приклад диверсифікації джерел постачання та зміцнення енергетичної безпеки України", - повідомив Корецький.

На останок він подякував колегам з Азербайджану за довіру.