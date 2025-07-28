Україна вперше імпортувала газ з Азербайджану новим маршрутом
Україна здійснила свою першу імпортну поставку азербайджанського газу через Трансбалканський коридор.
Про це повідомив голова правління групи "Нафтогаз" Сергій Корецький.
Це стало можливим завдяки укладанню угоди з компанією SOCAR Energy Ukraine. Перші поставки здійснюються тестовим маршрутом через Болгарію та Румунію до українського кордону.
Хоча обсяг газу поки невеликий, цей крок є важливим стратегічним досягненням для країни.
"Це стратегічно важливий крок, який відкриває шлях до довгострокової співпраці. А також ще один приклад диверсифікації джерел постачання та зміцнення енергетичної безпеки України", - повідомив Корецький.
На останок він подякував колегам з Азербайджану за довіру.
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Нагадаємо:
Президент України Володимир Зеленський попередив, що Україна може зіткнутися з дефіцитом газу внаслідок масштабних атак РФ по газовій інфраструктурі.