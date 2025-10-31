Мінфін розповів про жовтневі надходження до держбюджету

За оперативними даними, у жовтні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 181,8 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів.

Про це інформує Міністерство фінансів.

Станом на 16:00 31 жовтня, надходження платежів від Державної податкової служби становили 75,8 млрд грн.

У тому числі:

31,7 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

24,1 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 41,1 млрд, відшкодовано – 17 млрд грн);

10,8 млрд грн – акцизний податок;

4,5 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

3,6 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 63 млрд гривень, зазначає міністерство.

Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у жовтні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 38 млрд гривень.

"В цілому, за оперативними даними, за підсумками жовтня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 251,7 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, надійшло 51,8 млрд грн (станом на 30 жовтня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше Міністерство фінансів повідомило, що йому вдається знижувати вартість обслуговування держборгу та подовжувати термін його погашення.

За перші 100 днів роботи уряду премʼєр-міністерки Юлії Свириденко Мінфін забезпечив стабільне надходження зовнішнього фінансування: за останні три місяці — 13,2 млрд дол., а з початку 2025 року — 36,9 млрд дол. бюджетної підтримки.

Раніше бюджетний комітет ВР підтримав зміни до Бюджету-2025 в цілому. Цей бюджет додає ще 325 млрд грн на оборону.

За січень–вересень 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 2,82 трлн грн. Це на 473,5 млрд грн (на 20,2%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.