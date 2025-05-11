У Женеві почалася друга частина переговорів між США і Китаєм

Американсько-китайські переговори по розрядці торгового протистояння поновилися в Женеві.

Про це повідомляє Reuters

"Високопоставлені чиновники США і Китаю знову зустрілися в неділю в Женеві, щоб відновити переговори на вихідних, спрямовані на охолодження торгової війни, яка загрожує завдати серйозної шкоди світовій економіці", – пише агентство, посилаючись на два обізнаних з ситуацією джерела.

Переговорні групи зустрічаються на закритій віллі посла ООН, яка має власний парк з видом на Женевське озеро в зеленому передмісті Кельна.

Нагадаємо:

Як повідомлялося, переговори між США і КНР розпочалися 11 травня.

Як пише Reuters, віце-прем'єр-міністр Китаю Хе Ліфенг близько восьми годин зустрічався в суботу з міністром фінансів США Скоттом Бессентом і торговим представником США Джеймісоном Гріром, що стало їхньою першою зустріччю віч-на-віч з того часу, як дві найбільші економіки світу запровадили тарифи.

Сьогодні президент США Дональд Трамп заявив про досягнення "великого прогресу" у відносинах з Китаєм після першого дня переговорів у Женеві.

"Дуже гарна зустріч сьогодні з Китаєм у Швейцарії. Багато чого обговорили, багато про що домовилися. Повне перезавантаження було досягнуто в дружній, але конструктивній манері. Досягнуто великого прогресу!", – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп додав, що Штати хочуть бачити "відкриття Китаю для американського бізнесу" в інтересах обох країн.

Водночас, зазначає видання АР, Трамп не надав жодних подробиць щодо першого дня перемовин у Женеві, а офіційні особи Білого дому також надали мало інформації під час та після першого дня переговорів. публікації додають, що повідомлення Трампа з'явилось після того, як посадовець повідомив AP, що перемовини продовжаться в неділю.

АР додає, що переговори першого дня були "оповиті таємницею", і жодна зі сторін не давала коментарів журналістам після завершення переговорів у суботу.

"Якщо не враховувати оцінку Трампа, перспективи значного прориву здавалися туманними на початку переговорів.

Проте є надія, що дві країни скоротять величезні тарифи, які вони накладали на товари одна одної, що полегшить світові фінансові ринки і компанії по обидва боки Тихого океану, які залежать від торгівлі між США і Китаєм".

Також прогнозувалося, що нестабільна ситуація напередодні женевських переговорів підкреслила глибоку недовіру і розбіжності в стилях переговорів між командою Трампа і Китаєм, що може призвести до затяжних і сповнених ризиків дискусій.

За даними Reuters, Трамп наполягав на прямих переговорах з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Але Китай відкинув цю ідею як таку, що не відповідає його традиційному підходу: опрацювати деталі, перш ніж лідери підпишуть будь-яку угоду, зазначає агентство.

Китай вирішив висунути на посаду віце-прем'єра і довірену особу Сі Хе Ліфена, чий безпосередній попередник уклав "першу фазу" торговельної угоди зі США у 2019 році. Це дозволило задовольнити вимоги Вашингтона щодо предметних переговорів з високопосадовцем, який має прямий доступ до Сі.