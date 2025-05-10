Переговори між США і Китаєм у Швейцарії будуть затяжними – Reuters

Нестабільна ситуація напередодні женевських переговорів підкреслила глибоку недовіру і розбіжності в стилях переговорів між командою Трампа і Китаєм, що може призвести до затяжних і сповнених ризиків дискусій.

Про це на основі інтерв'ю з урядовцями та експертами з обох сторін пише Reuters.

Трамп наполягав на прямих переговорах з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Але Китай відкинув цю ідею як таку, що не відповідає його традиційному підходу: опрацювати деталі, перш ніж лідери підпишуть будь-яку угоду, зазначає агентство.

Китай вирішив висунути на посаду віце-прем'єра і довірену особу Сі Хе Ліфена, чий безпосередній попередник уклав "першу фазу" торговельної угоди зі США у 2019 році. Це дозволило задовольнити вимоги Вашингтона щодо предметних переговорів з високопосадовцем, який має прямий доступ до Сі.

Китай знизив рівень переговорів з вищого рівня до простої зустрічі. Це відображає його думку про те, що дискусії будуть здебільшого зводитися до з'ясування вимог і червоних ліній Вашингтона після тижнів суперечливих повідомлень Трампа та інших високопоставлених американських чиновників, зазначає Reuters.

Агентство також пише, що Китай може скористатися своїм широким інструментарієм і запропонувати купувати більше американського скрапленого природного газу.

На порядку денному також може бути закупівля сільськогосподарських товарів, подібно до угоди 2019 року під час першого терміну Трампа. Тоді Пекін заявив, що збільшить закупівлі американської сільськогосподарської продукції на 32 млрд дол протягом двох років.

Нагадаємо:

Сполучені Штати Америки та Китай 10–11 травня проведуть перші офіційні торгові переговори від початку митного протистояння.

Зустріч відбудеться на нейтральній території – у Швейцарії. Від США у ній братимуть участь Міністр фінансів США Скотт Бессент і торговий представник США Джеймісон Грір. Китайську делегацією очолить віцепрем'єр Хе Ліфен.

Переговори мають зменшити напруженість в митному протистоянні двох держав. Як відомо, Президент Дональд Трамп оголосив про запровадження мит у розмірі 145% на китайські товари, на це Китай відповів 125% митами на американську продукцію.

Також повідомлялося, що ключовим питанням у торговельних переговорах між США та Китаєм, які відбудуться 10–11 травня у Швейцарії, стане проблема фентанілу.

Адміністрація Трампа раніше закликала Китай вжити рішучіших заходів для боротьби з виробництвом і експортом хімічних речовин, необхідних для виготовлення фентанілу, але взаємна недовіра між країнами значно ускладнює ці зусилля.

Ці перемовини можуть визначити подальший курс економічних відносин між двома країнами, які перебувають у стані економічної війни.

Напередодні перемовин між американськими та китайськими посадовцями у Швейцарії президент США заявив, що введення 80% мита на імпорт із Китаю "виглядає правильно".

"Китай має відкрити свій ринок для США — це було б дуже добре для них!!! Закриті ринки більше не працюють!!!", — написав Трамп у Truth Social.

"80% мито на Китай виглядає правильно. Рішення за Скоттом Б", — додав він, маючи на увазі міністра фінансів США Скотта Бессента.