В Женеве началась вторая часть переговоров между США и Китаем

Американско-китайские переговоры по разрядке торгового противостояния возобновились в Женеве.

Об этом сообщает Reuters

"Высокопоставленные чиновники США и Китая вновь встретились в воскресенье в Женеве, чтобы возобновить переговоры на выходных, направленные на охлаждение торговой войны, которая грозит нанести серьезный ущерб мировой экономике", - пишет агентство, ссылаясь на два осведомленных с ситуацией источника.

Переговорные группы встречаются на закрытой вилле посла ООН, которая имеет собственный парк с видом на Женевское озеро в зеленом пригороде Кельна.

Напомним:

Как сообщалось, переговоры между США и КНР начались 11 мая.

Как пишет Reuters, вице-премьер-министр Китая Хэ Лифенг около восьми часов встречался в субботу с министром финансов США Скоттом Бессентом и торговым представителем США Джеймисоном Гриром, что стало их первой встречей с глазу на глаз с тех пор, как две крупнейшие экономики мира ввели тарифы.

Сегодня президент США Дональд Трамп заявил о достижении "большого прогресса" в отношениях с Китаем после первого дня переговоров в Женеве.

"Очень хорошая встреча сегодня с Китаем в Швейцарии. Многое обсудили, о многом договорились. Полная перезагрузка была достигнута в дружественной, но конструктивной манере. Достигнут большой прогресс!", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что Штаты хотят видеть "открытие Китая для американского бизнеса" в интересах обеих стран.

В то же время, отмечает издание АР, Трамп не предоставил никаких подробностей относительно первого дня переговоров в Женеве, а официальные лица Белого дома также предоставили мало информации во время и после первого дня переговоров. публикации добавляют, что сообщение Трампа появилось после того, как чиновник сообщил AP, что переговоры продолжатся в воскресенье.

АР добавляет, что переговоры первого дня были "окутаны тайной", и ни одна из сторон не давала комментариев журналистам после завершения переговоров в субботу.

"Если не учитывать оценку Трампа, перспективы значительного прорыва казались туманными в начале переговоров.

Однако есть надежда, что две страны сократят огромные тарифы, которые они накладывали на товары друг друга, что облегчит мировые финансовые рынки и компании по обе стороны Тихого океана, которые зависят от торговли между США и Китаем".

Также прогнозировалось, что нестабильная ситуация накануне женевских переговоров подчеркнула глубокое недоверие и разногласия в стилях переговоров между командой Трампа и Китаем, что может привести к затяжным и полным рисков дискуссиям.

По данным Reuters, Трамп настаивал на прямых переговорах с президентом Китая Си Цзиньпином. Но Китай отверг эту идею как не соответствующую его традиционному подходу: проработать детали, прежде чем лидеры подпишут какое-либо соглашение, отмечает агентство.

Китай решил выдвинуть на должность вице-премьера и доверенное лицо Си Хэ Лифэна, чей непосредственный предшественник заключил "первую фазу" торговой сделки с США в 2019 году. Это позволило удовлетворить требования Вашингтона относительно предметных переговоров с высокопоставленным чиновником, который имеет прямой доступ к Си.