У Європі газ подорожчав на чверть через бойові дії на Близькому Сході

У Європі різко зросли ціни на природний газ – бойові дії на Близькому Сході викликали побоювання щодо серйозних перебоїв у світових поставках енергоносіїв.

Про це пише Bloomberg.

"Ціни на ф'ючерси зросли на 25% — це найбільше зростання з серпня 2023 року — після того, як у вихідні дні було практично зупинено рух танкерів через Ормузьку протоку", – зазначає агентство.

Bloomberg нагадує, що Ормузька протока є ключовим маршрутом для транспортування енергоносіїв, по ній перевозиться близько п'ятої частини світового експорту скрапленого природного газу.

Аналітики підкреслюють, що для Європи важливо отримувати необхідний їй обсяг газу. Хоча зима на континенті майже закінчилася і споживання газу сповільнюється, але наразі запаси палива є надзвичайно низькими.

"Цього літа регіон повинен імпортувати великі обсяги СПГ, щоб поповнити запаси перед наступним опалювальним сезоном, і наступним ключовим питанням для трейдерів буде те, як довго пролив залишатиметься закритим", — сказав Том Марзек-Мансер, директор з питань газу та СПГ в Європі компанії Wood Mackenzie Ltd.

"Чим довше протока буде заблокована, тим вище буде ціна на газ", — пояснив він.

Тим часом президент США Дональд Трамп в інтерв'ю New York Times заявив, що має намір продовжувати бомбардування Ірану протягом наступних чотирьох-п'яти тижнів.

За даними Goldman Sachs Group Inc., місячне припинення судноплавства через Ормузьку протоку може призвести до більш ніж двократного зростання цін на газ в Європі.

Це стане значним шоком для ринку після того, як минулого місяця базові ф'ючерси впали на 19% завдяки відносно м'якій погоді та достатньому постачанню, говориться у публікації.

"Ця ситуація може ускладнити операції з поповнення запасів у найближчі місяці та спричинити новий тиск на промислові витрати на енергію", — зазначила Сімоне Тальяп'єтра, аналітик аналітичного центру Bruegel у Брюсселі.

Конфлікт загострився на вихідних після того, як США та Ізраїль атакували Іран. Тегеран відповів ударами по декількох країнах. Танкери СПГ, які планували завантажити вантажі в Катарі та Об'єднаних Арабських Еміратах, тепер, схоже, затримують або змінюють свої плани, зазначає агентство.

Нагадаємо:

У понеділок 2 березня на відкритті торгів ціна на нафту марки Brent підскочила на 13% до рівня понад 82 долари за барель, і нафтові ринки зараз готуються до тривалої волатильності та постійних перебоїв у роботі Ормузької протоки.

щонайменше 150 танкерів кинули якір у Перській затоки за протокою Ормуз, а ще десятки суден стояли на іншому боці протоки після того, як удари США та Ізраїлю по Ірану спричинили хаос у регіоні.

Ціни на нафту марки Brent підскочили на 10% до близько 80 доларів за барель на позабіржовому ринку в неділю, а аналітики прогнозують, що ціни можуть піднятися до 100 доларів після того, як удари США та Ізраїлю по Ірану втягнули Близький Схід у нову війну.

28 лютого Іран блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти — Ормузьку протоку.

США разом із Ізраїлем 28 лютого здійснили удари по Ірану.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали військову кампанію в Ірані.

Згодом армія оборони Ізраїлю повідомила, що зафіксувала запуск ракет з території Ірану у напрямку Держави Ізраїль.

Іран 28 лютого після атаки Ізраїлю та США по своїй території атакував Бахрейн та Арабські емірати.