Війна на Близькому Сході: нафта підскочила на 10% і може злетіти до $100 – аналітики

Ціни на нафту марки Brent підскочили на 10% до близько 80 доларів за барель на позабіржовому ринку в неділю, а аналітики прогнозують, що ціни можуть піднятися до 100 доларів після того, як удари США та Ізраїлю по Ірану втягнули Близький Схід у нову війну.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на нафтотрейдерів.

За даними торгових джерел, більшість власників танкерів, великих нафтових компаній і торгових будинків призупинили поставки сирої нафти, палива і скрапленого природного газу через Ормузьку протоку після того, як Тегеран попередив судна про небезпеку проходження через цю водну артерію.

Більше 20% світової нафти транспортується через Ормузьку протоку.

"Ми очікуємо, що ціни відкриються (після вихідних) на рівні, набагато ближчому до 100 доларів за барель, і, можливо, перевищать цей рівень, якщо ми побачимо тривале закриття протоки", — сказав Пармар.

Лідери Близького Сходу попередили Вашингтон, що війна з Іраном може призвести до стрибка цін на нафту до понад 100 доларів за барель, сказала аналітик RBC Хеліма Крофт.

Аналітики Barclays також заявили, що ціни можуть досягти 100 доларів.

Група нафтовиробників ОПЕК+ у неділю домовилася про збільшення видобутку на 206 000 барелів на добу (б/д) з квітня, що є незначним збільшенням, яке становить менше 0,2% світового попиту.

Хоча для обходу Ормузької протоки можна використовувати деякі альтернативні інфраструктурні об'єкти, чистий ефект від її закриття складе втрату від 8 до 10 млн барелів на добу.

Rystad очікує, що ціни піднімуться на 20 доларів до близько 92 доларів за барель після відкриття торгів.

Іранська криза також спонукала уряди та нафтопереробні підприємства Азії оцінити запаси нафти, альтернативні маршрути транспортування та джерела постачання.

Нагадаємо:

США разом із Ізраїлем 28 лютого здійснили удари по Ірану.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали військову кампанію в Ірані.

Згодом армія оборони Ізраїлю повідомила, що зафіксувала запуск ракет з території Ірану у напрямку Держави Ізраїль.

Іран 28 лютого після атаки Ізраїлю та США по своїй території атакував Бахрейн та Арабські емірати.

28 лютого Іран блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти — Ормузьку протоку.