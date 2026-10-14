У трьох районах Києва зупинився електротранспорт

У Києві через відсутність напруги призупинений рух електротранспорту у трьох районах, не працює фунікулер.

Про це інформує Київська міська державна адміністрація, а також Київпастранс.

Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту в частині Печерського, Солом'янського та Шевченківського районах Києва.

Призупинено роботу фунікулера і трамваїв №№ 1, 3, повідомляє Київпастранс.

Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту інформуватимуть додатково.

Нагадаємо:

Російські окупанти завдали комбінованої атаки по Україні. Зокрема, протягом ночі, 14 жовтня, в Києві та деяких областях декілька разів пролунала ракетна та дронова тривога. У столиці перебої зі світлом.

Внаслідок російської атаки на енергетику на ранок є знеструмлені споживачі у Києві, а також у Харківській, Чернігівській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Хмельницькій і Запорізькій областях.

Внаслідок проблем після російських обстрілів, відбувається зниження тиску у Шевченківському, Солом'янському та Печерському районах Києва.