У понеділок, 23 листопада, в Одесі через знеструмлення тягових підстанцій КП"Одесаміськелектротранс" уже третій день не виходять на маршрути трамваї та тролейбуси.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

"Через масштабне знеструмлення, спричинене ворожими атаками на енергетичну інфраструктуру, тягові підстанції КП "Одесаміськелектротранс" залишаються без електропостачання. Тимчасово припинено роботу міського електричного транспорту", - йдеться в повідомленні.

На заміну трамваям та тролейбусам на рейси вийдуть соціальні маршрутні автобуси. Також за деякими напрямками електротранспорту запроваджено роботу автобусів у режимі "маршрутне таксі", вартість проїзду в них становить 25 грн.

Детальний розклад транспорту можна переглянути за посиланням.

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