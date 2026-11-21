У Києві відновлюють рух громадського транспорту з правого на лівий берег Південним мостом, з правого на лівий берег курсуватимуть три автобусні маршрути.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

"На Південному мосту відновлюють рух громадського транспорту з правого на лівий берег Києва Проїзд у цьому напрямку організують через вул. Саперно-Слобідську", – говориться у повідомленні.

"Таким чином, автобусне сполучення мостом забезпечать в обох напрямках", – зазначили у КМДА.

Рух відновлюють після обмежень, запроваджених внаслідок пошкоджень мосту через ворожі атаки на столицю України.

З правого на лівий берег курсуватимуть автобусні маршрути №22, №22-ТЛ та №91.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у Києві рух Південним мостом з правого на лівий берег наразі дозволили лише громадському транспорту.