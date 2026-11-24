Київський наземний транспорт буде на мапі навіть під час тривоги

У міському застосунку "Київ Цифровий" тепер можна відстежувати рух наземного транспорту в режимі реального часу навіть під час повітряних тривог.

Про це повідомила Київська міська держадміністрація (КМДА).

У застосунку оновили сервіс "Рух транспорту". Автобуси, тролейбуси та трамваї залишатимуться на мапі навіть за відсутності стабільного GPS-сигналу.

Для цього команда "Києва Цифрового" спільно з КП "Київпастранс" використовує альтернативні джерела даних про місцеперебування транспорту.

У сервісі також можна переглядати рух усіх маршрутів наземного громадського транспорту та зберігати їх, щоб потрібний рейс одразу відображався на мапі.

Нагадаємо:

З 15 липня 2026 року у Києві зросли тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті: разова поїздка коштує 30 грн, проїзний на 46 поїздок – 1088 грн, а вартість місячного проїзного зменшилася на 25% порівняно з проєктом – до 3656 грн.