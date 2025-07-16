У торговельній війні Трамп втрачає важелі впливу – Asia Times

Китай виглядає куленепробивним для тарифів Трампа: економічне зростання в першому півріччі перевищило 5%, а неамериканський експорт залишається сильним.

Про це пише Asia Times.

"Коли Дональд Трамп повернувся на посаду в січні, він пообіцяв показати Китаю, хто тут економічний бос, за допомогою масивних тарифів. Проте шість місяців по тому саме економіка США відчуває біль від торговельної війни, а не найбільша економіка Азії", – говориться у публікації.

"Від скорочення зростання на 0,3% у першому кварталі до зростання інфляції та падіння попиту на житло – торговельна війна Трампа 2.0 непередбачувано і болісно б'є по американцях. Тим часом трейдери облігаціями перебувають у вирі, оскільки тарифи Трампа, плани витрат і нападки на автономію Федерального резерву сіють хаос", – пише Asia Times.

При чому чим довше Китай тягне час, тим важче Трампу буде переконати свою аудиторію, "що в кінці веселки чекає величезний горщик із золотом".

Погроза Трампа ввести 50% податок на Бразилію, з якою США мають позитивне сальдо в торгівлі, свідчить про те, що світогляд Трампа змінився з економічної стратегії на особисті атаки. Трамп роздратований тим, що Бразилія притягує колишнього президента Жаїра Болсонару до відповідальності за ймовірну спробу державного перевороту в 2022 році, говориться у публікації.

"Останні кроки Трампа щодо Японії також свідчать про те, що емоції взяли гору над його стратегією торговельної війни. Роздратований тим, що прем'єр-міністр Японії Шігеру Ісіба не пішов назустріч і не підписав торговельну угоду, Трамп заявив, що Токіо зіткнеться з 25% митом на додачу до його 25% глобального податку на автомобілі", – пише видання.

Тим часом Китай не налаштований схилятися перед Трампом. Китайський лідер Сі Цзіньпін ще не запропонував конкретних поступок, щоб продемонструвати свою лояльність йому.

"Хоча наприкінці червня Трамп заявляв про підписання угоди з Китаєм, офіційні особи в Пекіні стверджують, що переговори про американо-китайську торговельну угоду все ще перебувають, у кращому випадку, на ранній стадії", – говориться у публікації.

Темпи економічного зростання Китаю на рівні 5,2% є нагадуванням про те, що Сі Цзіньпін був готовий до тактики Трампа 2.0 більше, ніж це розуміли у Вашингтоні. І що стратегія диверсифікації торговельних потоків на ринки за межами США спрацювала, оскільки експорт різко зріс.

"Проблема в тому, що Трамп намагається відтворити глобальну промислову систему, якої більше не існує. У 1985 році світові держави могли впливати на валютні ринки і змінювати економічні траєкторії рішуче і цілеспрямовано", – говориться у публікації.

Глобалізація та диверсифіковані ланцюги поставок значно ускладнюють зміну торговельних відносин за допомогою тупих інструментів старої економіки, зазначає видання.

"Зараз над ринками нависає питання: що робитиме Трамп, коли зрозуміє, що його торговельна війна провалилася? Що буде, коли до світу Трампа дійде, що інвестори, по суті, ігнорують його тиради?", – запитує Asia Times.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що економіка Китаю у другому кварталі 2025 року сповільнилася менше, ніж очікувалося, продемонструвавши стійкість до мит США, але слабкий внутрішній попит і зростання глобальних торговельних ризиків все ще загрожують Пекіну.

У червні дефляція виробничих цін у Китаї досягла найглибшого рівня майже за два роки на тлі невизначеності, пов’язаної зі світовою торговельною війною, та слабкого внутрішнього попиту.

Раніше повідомлялося, що Президент США Дональд Трамп погрожує запровадити вищі тарифи на японський експорт до США через, як він стверджує, небажання країни купувати рис, вирощений в Америці.

Трамп повідомив 9 липня про введення 50 % мита на товари з Бразилії. Причиною рішення Трамп назвав "атаки на вільні вибори" в Бразилії та переслідування експрезидента Болсонару.

Тим часом Європейський Союз завершив роботу над другим списком контрзаходів проти американських товарів на суму 72 мільярди євро (84 мільярди доларів), включаючи літаки, автомобілі та бурбон компанії Boeing Co.