Трамп оголосив про введення 50% мита для Бразилії через справу Болсонару

Президент США Дональд Трамп повідомив 9 липня про введення 50 % мита на товари з Бразилії.

Про це пишуть Bloomberg та New York Times.

Причиною рішення Трамп назвав "атаки на вільні вибори" в Бразилії та переслідування експрезидента Болсонару.

У листі до президента Бразилії Луїса Інасіу Лула да Сілви Трамп повідомив, що нові тарифи набудуть чинності 1 серпня.

Він назвав поводження Бразилії з Болсонару "міжнародною ганьбою" і заявив, що мито необхідне для "виправлення серйозних несправедливостей нинішнього режиму".

Верховний суд Бразилії розглядає справу проти Болсонару за спробу державного перевороту після поразки на виборах 2022 року.

Очікується, що суд визнає його винним що може призвести до тюремного ув'язнення.

Бразильський реал одразу знецінився на 2,9%, а біржовий фонд iShares MSCI Brazil ETF знизився на 2% у позаторговій сесії. Акції Embraer – провідного бразильського авіабудівника – втратили до 9% на тлі новини.

Нагадаємо:

Ціни на мідь в США різко зросли до рекордного рівня у вівторок після того, як Дональд Трамп заявив, що Вашингтон введе 50% мита на цей промисловий метал в рамках ескалації торгової війни президента.