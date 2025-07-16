В торговой войне Трамп теряет рычаги влияния - Asia Times

Китай выглядит пуленепробиваемым для тарифов Трампа: экономический рост в первом полугодии превысил 5%, а неамериканский экспорт остается сильным.

Об этом пишет Asia Times.

"Когда Дональд Трамп вернулся в должность в январе, он пообещал показать Китаю, кто здесь экономический босс, с помощью массивных тарифов. Однако шесть месяцев спустя именно экономика США испытывает боль от торговой войны, а не крупнейшая экономика Азии", - говорится в публикации.

"От сокращения роста на 0,3% в первом квартале до роста инфляции и падения спроса на жилье - торговая война Трампа 2.0 непредсказуемо и болезненно бьет по американцам. Тем временем трейдеры облигациями находятся в водовороте, поскольку тарифы Трампа, планы расходов и нападки на автономию Федерального резерва сеют хаос", - пишет Asia Times.

При чем чем дольше Китай тянет время, тем труднее Трампу будет убедить свою аудиторию, "что в конце радуги ждет огромный горшок с золотом".

Угроза Трампа ввести 50% налог на Бразилию, с которой США имеют положительное сальдо в торговле, свидетельствует о том, что мировоззрение Трампа изменилось с экономической стратегии на личные атаки. Трамп раздражен тем, что Бразилия привлекает бывшего президента Жаира Болсонару к ответственности за вероятную попытку государственного переворота в 2022 году, говорится в публикации.

"Последние шаги Трампа по Японии также свидетельствуют о том, что эмоции взяли верх над его стратегией торговой войны. Раздраженный тем, что премьер-министр Японии Шигеру Исиба не пошел навстречу и не подписал торговое соглашение, Трамп заявил, что Токио столкнется с 25% пошлиной в дополнение к его 25% глобального налога на автомобили", - пишет издание.

Между тем Китай не настроен склоняться перед Трампом. Китайский лидер Си Цзиньпин еще не предложил конкретных уступок, чтобы продемонстрировать свою лояльность ему.

"Хотя в конце июня Трамп заявлял о подписании соглашения с Китаем, официальные лица в Пекине утверждают, что переговоры об американо-китайском торговом соглашении все еще находятся, в лучшем случае, на ранней стадии", - говорится в публикации.

Темпы экономического роста Китая на уровне 5,2% являются напоминанием о том, что Си Цзиньпин был готов к тактике Трампа 2.0 больше, чем это понимали в Вашингтоне. И что стратегия диверсификации торговых потоков на рынки за пределами США сработала, поскольку экспорт резко вырос.

"Проблема в том, что Трамп пытается воссоздать глобальную промышленную систему, которой больше не существует. В 1985 году мировые державы могли влиять на валютные рынки и менять экономические траектории решительно и целенаправленно", - говорится в публикации.

Глобализация и диверсифицированные цепи поставок значительно затрудняют изменение торговых отношений с помощью тупых инструментов старой экономики, отмечает издание.

"Сейчас над рынками нависает вопрос: что будет делать Трамп, когда поймет, что его торговая война провалилась? Что будет, когда до мира Трампа дойдет, что инвесторы, по сути, игнорируют его тирады?", - спрашивает Asia Times.

Напомним:

Ранее сообщалось, что экономика Китая во втором квартале 2025 года замедлилась меньше, чем ожидалось, продемонстрировав устойчивость к пошлинам США, но слабый внутренний спрос и рост глобальных торговых рисков все еще угрожают Пекину.

В июне дефляция производственных цен в Китае достигла самого глубокого уровня почти за два года на фоне неопределенности, связанной с мировой торговой войной, и слабого внутреннего спроса.

Ранее сообщалось, что Президент США Дональд Трамп угрожает ввести более высокие тарифы на японский экспорт в США из-за, как он утверждает, нежелания страны покупать рис, выращенный в Америке.

Трамп сообщил 9 июля о введении 50 % пошлины на товары из Бразилии. Причиной решения Трамп назвал "атаки на свободные выборы" в Бразилии и преследование экс-президента Болсонару.

Тем временем Европейский Союз завершил работу над вторым списком контрмер против американских товаров на сумму 72 миллиарда евро (84 миллиарда долларов), включая самолеты, автомобили и бурбон компании Boeing Co.