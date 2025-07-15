Літаки, авто та бурбон: ЄС затвердив другий список мит на американські товари

Євросоюз затвердив другий список мит на американські товари вартістю 72 млрд євро.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Європейський Союз завершив роботу над другим списком контрзаходів проти американських товарів на суму 72 мільярди євро (84 мільярди доларів), включаючи літаки, автомобілі та бурбон компанії Boeing Co", – говориться у повідомленні.

Ці мита впровадять у тому разі, якщо ЄС таки вирішить вжити заходів у відповідь на тарифну політику Дональда Трампа, повідомляє агентство.

За даними Bloomberg, додаткові мита також буде запроваджено на машинобудівну продукцію, хімікати і пластмаси, медичні прилади, електрообладнання, вина і сільськогосподарські товари.

Агентство уточнює, що спочатку список стосувався американських товарів на загальну суму 95 млрд євро, але його було скорочено після консультацій із компаніями та державами-членами ЄС.

"У понеділок Трамп заявив, що він як і раніше відкритий до нових торгових переговорів з ЄС після того, як на вихідних оголосив про введення 30% мита на імпорт з ЄС, яке почне діяти з 1 серпня, якщо обидві сторони не зможуть домовитися про кращу угоду", – зазначає Bloomberg.

"Глава торгового представництва ЄС Марош Шефчович планував поговорити з міністром торгівлі США Говардом Лутніком пізно ввечері в понеділок, оскільки він наполягає на врегулюванні, яке, на думку ЄС, має бути взаємовигідним для обох сторін", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Трамп заявив, що торговельний дефіцит США є загрозою національній безпеці.

"Ми роками обговорювали наші торговельні відносини з ЄС і дійшли висновку, що мусимо відійти від цих довготривалих, значних і постійних торговельних дефіцитів, спричинених вашими тарифними та нетарифними політиками і торговельними бар'єрами. На жаль, наші відносини далекі від взаємності", – написав він.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відповіла, заявивши про "прихильність блоку до діалогу, стабільності та конструктивного трансатлантичного партнерства". "Водночас ми вживатимемо всіх необхідних заходів для захисту інтересів ЄС, включаючи прийняття пропорційних контрзаходів, якщо це буде необхідно", - зазначила вона.