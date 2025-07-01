Трамп пояснив, за що покарає Японію новими тарифами

Президент США Дональд Трамп погрожує запровадити вищі тарифи на японський експорт до США через, як він стверджує, небажання країни купувати рис, вирощений в Америці.

Про це пише CNN.

Насправді минулого року країна купила у США рису на суму 298 мільйонів доларів у США, згідно з даними торгової статистики Бюро перепису населення США. Між січнем і квітнем цього року Японія купила рису на суму 114 мільйонів доларів, говориться у публікації.

"Поки незрозуміло, чи японські посадовці, залучені до поточних торгових переговорів між двома країнами, заявили, що вони припинять купувати рис у США в майбутньому. У вівторок, головний секретар кабінету міністрів Йосімаса Хаяші заявив, що торгові переговори між двома сторонами тривають, і що японський уряд знає про заяву Трампа, але він відмовився коментувати її", – пише CNN.

CNN нагадує про звіт 2021 року, який був опублікований Офісом торгового представника США за президентства Джо Байдена. У ньому зазначено, що "високо регульована та непрозора система імпорту та розподілу рису в Японії обмежує можливості американських експортерів отримати широкий доступ до споживачів Японії".

"Джерело, знайоме з думками Трампа, повідомило CNN, що саме це він мав на увазі у своєму дописі", – пише CNN.

Трамп нещодавно заявив, що його адміністрація планує надіслати деяким іноземним країнам листи з порадами щодо нових тарифних ставок, які можуть бути застосовані, після призупинення його квітневих "взаємних" тарифів на торгових партнерів США.

Японія – одна з країн, які можуть отримати листа про підвищення митних тарифів. Трамп погрожує, що вона буде будете платити 25% мита на автомобілі, зазначено у публікації.

Повідомлення Трампа в соціальній мережі Truth Social з'явилося всього за кілька днів до терміна 9 липня, коли закінчується його 90-денна пауза на ці "взаємні" тарифи. До того японські експортні товари короткочасно підпадали під мінімальну тарифну ставку 24%. Відтоді, як призупинення набуло чинності, вони підлягають універсальній ставці 10%.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Японія розглядає можливість збільшення імпорту сої та рису як поступку на торгових переговорах з США щодо запроваджених президентом Дональдом Трампом масштабних тарифів

Раніше повідомлялося, що Японія досягла "певного прогресу" в п'ятому раунді торгових переговорів з представниками США, спрямованих на скасування мит, які шкодять японській економіці.

У спробі досягти угоди зі США Японія також пропонує механізм зниження тарифів на автомобілі залежно від того, наскільки країни сприяють розвитку автомобільної промисловості США.

Також повідомлялося, що Провідні японські автомобільні бренди готуються до збитків у розмірі 19 мільярдів доларів від тарифів. Кілька японських автовиробників вже почали переносити або скорочувати виробництво в США, залишаючи постачальників на милість своїх клієнтів, плани яких швидко змінюються.

Раніше повідомлялося, що на початку квітня японські інвестори позбулися іноземних облігацій на понад $20 млрд після того, як запровадження мит Дональдом Трампом спричинило паніку на фінансових ринках.