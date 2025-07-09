Торгова війна з США вдарила по Китаю – дефляція б’є рекорди

У червні дефляція виробничих цін у Китаї досягла найглибшого рівня майже за два роки на тлі невизначеності, пов’язаної зі світовою торговельною війною, та слабкого внутрішнього попиту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Хоча споживчі ціни вперше за п’ять місяців трохи зросли, зростання було незначним. Затяжна криза на ринку нерухомості в другій за величиною економіці світу посилює проблеми, зумовлені митами США на імпорт з Китаю.

Індекс виробничих цін у червні впав на 3,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що гірше за травневий спад у 3,3% і є найбільшим падінням з липня 2023 року. Для порівняння, аналітики, опитані Reuters, прогнозували зниження на 3,2%.

Представниця Національного бюро статистики Китаю Дун Ліцзюань зазначила, що "деякі експортно-орієнтовані галузі перебувають під ціновим тиском", а "невизначеність у глобальному торговельному середовищі впливає на очікування експортерів".

У червні китайське виробництво скорочувалося третій місяць поспіль, хоча темпи спаду дещо зменшилися. Зайнятість та обсяги нових експортних замовлень залишаються слабкими.

"Ми очікуємо, що попит у другій половині року знизиться — експорт сповільниться, а ефект від державної підтримки ослабне", — заявив економіст Capital Economics Чжичунь Хуанг.

Ринки обережно відреагували на ці дані: індекс Shanghai Composite виріс на 0,3% до полудня, тоді як індекс Hang Seng у Гонконзі знизився на 0,7%.

Через слабкий внутрішній попит компанії змушені знижувати ціни, щоб підтримати продажі. Це призвело до закликів влади припинити "цінові війни", особливо в автомобільній галузі.

Нагадаємо:

У червні виробнича активність у багатьох країнах Азії зменшилась, оскільки невизначеність щодо мит США стримувала попит.