У серпні Україна зменшила імпорт бензину

Минулого місяця імпорт бензину знизився порівняно з липнем на 25%, до 164 тис. т, таким самим був результат аналогічного періоду торік.

Про це пише Enkor.

"Зменшення імпорту в серпні пов’язане з профіцитним липнем. Тоді ринок боровся з наслідками руйнівної атаки на "Укртатнафту" в середині червня", – говориться у повідомленні.

"Потреба у додаткових обсягах змусила учасників ринку шукати всі можливі варіанти нарощування постачань. Литва повернула лідируючі позиції в імпорті бензину шляхом зниження відвантажень з Польщі на 45% (34,8 тис. т)", – пише сайт.

"З ORLEN Lietuva було відвантажено 47,4 тис. т пального (-2% до обсягів липня). Якщо минулого місяця тут переважав автотранспорт, то у серпні надолужила залізниця (зростання з 24 до 33 тис. т)", – говориться у повідомленні.

Цей приріст забезпечила всюдисуща ОККО, яка виросла тут у 3,5 раза, до 12 тис. т. Судячи зі всього, приріст по Литві відбувся завдяки зменшенню залізничних постачань з Польщі.

Майже удвічі збільшив потік бензину Amic – до 3,3 тис. т. Литва лишається базовим джерелом для цієї мережі, яка має давні міцні стосунки з місцевим виробником.

"Рекордно низькими були обсяги бензину з польських терміналів Unimot: 0,6 тис. т. Водночас компанія наростила залізничні відвантаження Е0 і Е5 з німецького PCK Schwedt: 4,6 тис. т проти 1,1 тис. т. Покупцями була все та ж ОККО й "БРСМ", – говориться у публікації.

Також із Польщі скоротився імпорт від Select Energy (-61%, 3,3 тис. т) й Orlen (-38%, 30,3 тис. т). Попри зменшення, обсяги відвантаження Orlen залишаюся близькими до історичних максимумів 2022 року.

"Очікувано почав стухати Імпорт з Греції, яка відкривається лише у періоди гострого попиту. У серпні потік зменшився на 57% (19,7 тис. т)", – пише Enkor.

"У серпні наростили обсяги Німеччина й Молдова, звідки імпорт зріс на 22% й у 4 рази відповідно. Перший результат забезпечив Unimot, а по Молдові розпечатався "Арстак", який спав із жовтня 2024 року", – зазначає сайт.

За даними сайту, у серпні поновилися відвантаження бензину А-92. Обсяги зросли до максимальних із серпня 2022 року 7,8 тис. т.

Окрім автомобільних партій (1,7 тис. т), у країну прибула морська партія пального з Кіпру (термінал VTT Vasiliko) обсягом 6,1 тис. т.

Дебютувала з пальним компанія з Івано-Франківська "Енерго Трейд Інвест". Окрім 92-го, компанія розмитнила і 2,2 тис. т А-95 з Греції, які привіз у кінці серпня Wexler. До того "Енерго Трейд Інвест" віз А-95 і А-98 автопартіями з Литви.

Нагадаємо:

До кінця 2025 року суттєвих змін цін на пальне в Україні не очікується. Такий прогноз зробив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

На початку липня середня ціна на бензин марки А-95 в Україні зросла на 0,02% до 58,93 грн/л, на дизельне пальне - зафіксувалася на рівні 55,86 грн/л.

У червні в Україні тенденція скорочення обсягів імпорту дизпального зберігалася. Імпорт зменшився з усіх основних напрямків постачань, але падіння було нерівномірним.

Раніше повідомлялося, що за місяць ціни на пальне в Україні зросли в середньому майже на 5 гривень на літрі та поки не поспішають відкочуватись назад.