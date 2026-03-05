"Нафтогаз" за 8 мільйонів євро найняв радників щодо кредитів за газ

АТ "НАК "Нафтогаз України" 16-17 лютого замовило послуги фінансового та юридичного радників на 8,41 млн євро, або 430,26 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Компанія Rothschild & Cie (Франція) за 4,40 млн євро, або 225,10 млн грн надаватиме послуги з управління боргом, залучення, обслуговування і погашення запозичень, вчинення правочинів з борговими зобов'язаннями, що виникли внаслідок залучення запозичень з міжнародного ринку капіталу через інструменти кредитування тощо. Угода діятиме до кінця 2028 року.

Юридична компанія Norton Rose Fulbright LLP (Велика Британія) за 4,01 млн євро, або 205,16 млн грн надаватиме послуги з юридичного супроводу фінансування на міжнародних ринках капіталу. Цей договір буде діяти протягом трьох років – до 15 лютого 2029 року.

Обидва договори оприлюднять через 90 днів після закінчення воєнного стану в Україні.

Закупівлі провели без торгів.

В обґрунтуванні сказано, що "Нафтогаз" залучив зовнішнє фінансування, зокрема від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для закупівель імпортованого природного газу.

Це було зроблено з метою формування та довгострокового підтримання додаткових резервів природного газу, для задоволення додаткових потреб споживачів у пікові періоди його споживання протягом опалювального сезону 2025/2026 року, накопичення достатніх запасів природного газу в підземних сховищах газу для сталого проходження цього та наступних опалювальних сезонів (враховуючи всі ризики, спричинені військовою агресією РФ).

Також "Нафтогаз" планує додаткове залучення зовнішнього фінансування, зокрема від міжнародних фінансових організацій та інших фінансових установ. Водночас як пише замовник, не виключається можливість реструктуризації кредитного портфеля.

З огляду на це "Нафтогазу" знадобилось залучити фінансового та юридичного радників.

Нагадаємо:

Група Нафтогаз підписала чергову грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР, EBRD) на 85 млн євро для закупівлі газу.