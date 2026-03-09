Україна збільшила імпорт електроенергії: причини

Україна збільшила імпорт електроенергії після старту ремонтної кампанії на атомних електростанціях, після чого імпорт з Молдови та країн ЄС становить 35 тис. МВт/год.

Про це пише ExPro Consulting.

Раніше, упродовж 4-6 березня, середній обсяг імпорту за добу опустився до 27 тис. МВт/год, проте вже на наступну добу (7 березня) він зріс до 32,5 тис. МВт/год.

Аналітики ExPro пов'язують зростання імпорту з плановою зупинкою одного з енергоблоків українських АЕС для ремонту.

Нагадаємо:

5 березня вперше за 4 місяці Україна відновила експорт електроенергії в дуже малих обсягах та тільки в профіцитні години.

У лютому 2026 року Україна досягла рекордних обсягів імпорту електроенергії – 1,26 млн МВт-год, і у порівнянні з січнем 2026 року імпортовані за місяць обсяги зросли на 41%.