Італія може знизити податки на паливо через війну на Близькому Сході

Через те, що компанії попереджають про зростання цін на енергоносії унаслідок війни на Близькому Сході, Італія розглядає можливість зниження податків на паливо.

Про це повідомляє Reuters.

Країна розглядає можливість зниження акцизних зборів на паливо за рахунок вищих, ніж очікувалося, доходів від податку на додану вартість, спричинених зростанням цін на бензин, заявила прем'єр-міністр Джорджія Мелоні.

Акцизний збір становить значну частину ціни на бензин в Італії і стягується за літр, а не як відсоток від загальної ціни, як ПДВ

Мелоні заявила, що уряд вивчає можливість запровадження так званого "мобільного акцизного збору" – механізму, який дозволяє державі використовувати додаткові надходження від ПДВ, отримані завдяки підвищенню цін на паливо, для зниження акцизного збору на бензин і дизельне паливо.

Італійська CGIA, бізнес-лобі, що представляє ремісників, малі та мікропідприємства, підрахувала, що підвищення рахунків за енергоносії, пов'язане з конфліктом, може коштувати італійським компаніям майже 10 мільярдів євро.

Споживча група Unione Nazionale Consumatori закликала до негайного зниження акцизних зборів на пальне на 10%.

Група малих перевізників Ruote Libere попередила, що підвищення ціни на 37% за літр може додати понад 11 тис євро на рік до витрат на кожну вантажівку.

Група фермерів CIA заявила, що невиправдане підвищення цін на паливо, зокрема на сільськогосподарський дизель на 30–35%, може призвести до збитків для фермерів, якщо вони не отримають підтримку від держави та ЄС.

Нагадаємо:

Європейський Союз вивчає енергетичні податки, мережеві збори та витрати на вуглець як можливі сфери для вжиття короткострокових заходів з метою пом'якшення тиску на галузі, які постраждали від високих цін на енергію.