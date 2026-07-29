У Рязані дрони атакували склади Wildberries – соцмережі

Українська правда

Російська Рязань зазнала атаки безпілотників, ймовірно під ударом опинився логістичний центр маркетплейсу Wildberries.

Джерело: очільник Рязанської області Павло Малков, пабліки

Деталі: За словами Малкова,"н а території одного з підприємств у Рязані сталася пожежа на тлі відбиття атаки безпілотних літальних апаратів.

"У Рязані відбивається масова атака БПЛА, працює ППО. Сталося загоряння на території одного з підприємств. На місці працюють оперативні служби", — написав глава регіону. Малков додав, що мешканцям рекомендується залишатися в приміщеннях і не підходити до вікон.

За його словами, після атаки в регіоні шпиталізували шістьох людей. Також він заявив про "пожежі на промислових територіях" унаслідок падіння уламків БпЛА.

OSINT-канали повідомляють, що під Рязанню спалахнув логістичний центр Wildberries.

Нагадаємо:

18 липня безпілотники атакували місто Котовськ Тамбовської області РФ. Внаслідок чого там сталась пожежа в логістичному центрі Wildberries.

Раніше повідомлялося, що у російському Краснодарі та Невинномиську Ставропольского краю внаслідок атаки безпілотників у ніч на 22 липня горять великі логістичні центри Wildberries.

24 липня повідомлялося, що в окупованому Криму третю ніч поспіль лунають вибухи, соцмережі повідомляють про прильоти внаслідок атак дронів у різних містах, зокрема по складу Wildberries у Сімферополі.

Після атак українських безпілотників на склади Wildberries маркетплейс видалив тег "Все для СВО", за яким раніше знаходилися більше двохсот тисяч товарів.