У Рязані дрони атакували склади Wildberries – соцмережі
Російська Рязань зазнала атаки безпілотників, ймовірно під ударом опинився логістичний центр маркетплейсу Wildberries.
Джерело: очільник Рязанської області Павло Малков, пабліки
Деталі: За словами Малкова,"н а території одного з підприємств у Рязані сталася пожежа на тлі відбиття атаки безпілотних літальних апаратів.
"У Рязані відбивається масова атака БПЛА, працює ППО. Сталося загоряння на території одного з підприємств. На місці працюють оперативні служби", — написав глава регіону. Малков додав, що мешканцям рекомендується залишатися в приміщеннях і не підходити до вікон.
За його словами, після атаки в регіоні шпиталізували шістьох людей. Також він заявив про "пожежі на промислових територіях" унаслідок падіння уламків БпЛА.
OSINT-канали повідомляють, що під Рязанню спалахнув логістичний центр Wildberries.
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Нагадаємо:
18 липня безпілотники атакували місто Котовськ Тамбовської області РФ. Внаслідок чого там сталась пожежа в логістичному центрі Wildberries.
Раніше повідомлялося, що у російському Краснодарі та Невинномиську Ставропольского краю внаслідок атаки безпілотників у ніч на 22 липня горять великі логістичні центри Wildberries.
24 липня повідомлялося, що в окупованому Криму третю ніч поспіль лунають вибухи, соцмережі повідомляють про прильоти внаслідок атак дронів у різних містах, зокрема по складу Wildberries у Сімферополі.
Після атак українських безпілотників на склади Wildberries маркетплейс видалив тег "Все для СВО", за яким раніше знаходилися більше двохсот тисяч товарів.