Грузія нарощує закупівлі російської пшениці – ЗМІ

Грузія продовжує нарощувати закупівлі російської пшениці – тільки за перше півріччя поточного року вони зросли майже на 30%, Росія забезпечує практично усі потреби у імпортному зерні країни.

Про це пише BlackSeaNews.

За даними Національної служби статистики Грузії, за підсумками першого півріччя в Грузію ввезли пшениці на $41,8 млн, тоді як за той же період минулого 2025 року імпорт становив лише $32,3 млн. Сума закупівель зросла на 29,8% в річному вираженні.

А от закупівлі російської кукурудзи скоротилися вдвічі – до $4,6 млн у грошовому вираженні, тоді як роком раніше її придбали на $9,1 млн.

Річні потреби Грузії в пшениці становлять 700-800 тис тонн, у імпорті зерна першість міцно утримує Росія: на її частку припадає понад 95%.

Нагадаємо:

Нафтопереробний завод у грузинському Кулеві потрапив до 21-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії – ЄС вводить проти грузинського заводу заборону на транзакції, вона набуде чинності через шість місяців.