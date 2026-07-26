Wildberries видалив розділ "Все для СВО", але продовжує продавати військові товари – ЗМІ

Після атак українських безпілотників на склади Wildberries маркетплейс видалив тег "Все для СВО", за яким раніше знаходилися більше двохсот тисяч товарів.

Про це пише The Moscow Times.

"Тепер при спробі ввести такий запит у пошук на сайті або в додатку з'являється повідомлення: "Не знайшлося підходящих товарів", – пише видання.

При цьому сама продукція військового призначення залишилася на маркетплейсі, звертає увагу медіа.

"Бронежилети та захисні шоломи все ще доступні в розділі "Спорт", FPV-дрони та комплектуючі — в категорії "ТВ, аудіо, фото, відео техніка", а за іншими пошуковими запитами — наприклад, "СВО товари" або "Комплект для СВО" — можна знайти військові аптечки, рації, рюкзаки, шеврони та прапори", – говориться у публікації.

З 18 липня ЗСУ атакували щонайменше десять логістичних центрів Wildberries, включаючи склади в Єлектросталі, Котовську, Коледино, Краснодарі, Невинномиську, Воронежі, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та окупованому Сімферополі.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що ці об'єкти використовувалися "в забезпеченні російської армії комплектуючими для дронів, навігаційним обладнанням і спорядженням", нагадує The Moscow Times.

Нагадаємо:

18 липня безпілотники атакували місто Котовськ Тамбовської області РФ. Внаслідок чого там сталась пожежа в логістичному центрі Wildberries.

Раніше повідомлялося, що у російському Краснодарі та Невинномиську Ставропольского краю внаслідок атаки безпілотників у ніч на 22 липня горять великі логістичні центри Wildberries.

24 липня повідомлялося, що в окупованому Криму третю ніч поспіль лунають вибухи, соцмережі повідомляють про прильоти внаслідок атак дронів у різних містах, зокрема по складу Wildberries у Сімферополі.