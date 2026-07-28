У Росії вигадали, як захистити комерційний флот коштом трейдерів та судновласників

Російські чиновники пропонують оснастити комерційний флот кулеметами та ракетними установками, щоб захистити експортні вантажі від атак українських дронів, витрати на захист лягають на трейдерів та судновласників.

Про це пише Bloomberg.

За словами осіб, обізнаних із ситуацією, військові та транспортні органи країни ведуть переговори з зерновими трейдерами та судновласниками щодо захисту вантажів, які йдуть через Азовське море.

"Зазвичай через це море проходить близько чверті російських поставок зерна, але протягом останніх двох тижнів торгівля була призупинена через удари по портах, суднах та іншій інфраструктурі", – говориться у публікації.

Москва рекомендує тимчасово оснастити суховантажі всім необхідним — від броньових пластин і мішків з піском до сіток проти дронів та позицій для важких кулеметів.

Згідно з рекомендаціями, з якими ознайомилося агентство Bloomberg, на першій ділянці шляху судна супроводжуватимуть військові, озброєні автоматами.

"Ці пропозиції підкреслюють загрозу, яку українські дрони становлять для багатомільярдної зернової торгівлі Росії, обмежуючи експортні доходи та завдаючи шкоди доходам фермерів у розпал жнив", – говориться у публікації.

"Протягом останніх двох тижнів Росія та Україна посилили атаки на комерційні судна та порти одна одної в Чорному морі, що викликало занепокоєння щодо поставок і призвело до зростання цін на пшеницю до дворічного максимуму", – пише Bloomberg.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що військово-морські сили Росії можуть захищати торговельний флот країни, хоча визнав, що встановлення зброї на цивільних суднах заборонено міжнародним правом.

За даними Bloomberg, військові підрозділи підніматимуться на борт суден у портах Азовського моря, встановлюючи на початку рейсу важкі кулемети на заздалегідь змонтовані кріплення.

"Згідно з документами, кожен кулемет має бути оснащений тепловізійним або нічним прицілом. Після проходження Керченської протоки військові залишатимуть судна, забираючи з собою зброю та боєприпаси", – повідомляє агентство.

За його даними, готуються конвої між Азовським і Чорним морями під супроводом військових патрульних катерів. При чому витрати на модифікацію суден та військовий захист лягають на трейдерів та судновласників.

"Проте серед деяких вантажовідправників і трейдерів панує скептицизм щодо ефективності цих заходів, а деякі учасники ринку попередили, що вони можуть виявитися надто витратними", – говориться у публікації.

Проте, якщо обмеження на судноплавство в Азовському морі залишаться в силі, Росія може втрачати від 0,5 до 1,5 мільйона тонн експорту зерна щомісяця.

Потік вантажів через російські глибоководні чорноморські порти також скоротився, але ці об'єкти все ще працюють, зазначає Bloomberg.

Москва використовує субсидії на залізничні перевезення, щоб перенаправити вантажі з Азовського моря до інших пунктів призначення, зокрема до чорноморських портів. Згодом вона оголосила води Чорного моря небезпечними для судноплавства.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що російські судновласникам стали відмовляти в страхуванні військових ризиків на тлі значної кількості атак українських безпілотників в Чорному та Азовському морях.

Українські удари у Азовському морі паралізували експорт російського зерна: прогнозується, що у липні російські експортери вивезуть за кордон 1,5 млн тонн пшениці — на третину менше, ніж у тому ж місяці роком раніше (2,1 млн тонн), і вдвічі нижче середнього показника за останні 5 років (3,1 млн тонн).

Також повідомлялося, що Росія готується перенаправити зернові перевезення з Азовського моря після дронових атак з боку України на танкери, пороми, буксири та інші плавзасоби. Через Азовське море проходить близько чверті експорту зерна з Росії.