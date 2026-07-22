Росію знову атакували безпілотники: горять два великих склади Wildberries

Українська правда

У російському Краснодарі та Невинномиську Ставропольского краю внаслідок атаки безпілотників у ніч на 22 липня горять великі логістичні центри Wildberries.

Джерело: ASTRA, Exilenova+, Оперативний штаб Краснодарського краю

Деталі: Повідомляється, що у передмісті Краснодара почалася масштабна пожежа внаслідок ударів. Місцеві мешканці публікують кадри з міста, де видно кілька джерел займання.

Також очевидці чули 20-30 вибухів, крім того сирену ввімкнули вже після інциденту "на дві хвилини й вимкнули".

Ймовірно, під удар у Краснодарі потрапив один із найбільших логістичних хабів Wildberries у Росії. Там спалахнула масштабна пожежа.

Згодом стало відомо, що також горить великий склад Wildberries Невинномиську.

Також вибухи лунали й в російському Армавірі. Там, ймовірно, атакували нафтобазу – спалахнула пожежа.

Що передувало:

18 липня безпілотники атакували місто Котовськ Тамбовської області РФ. Внаслідок чого там сталась пожежа в логістичному центрі Wildberries.