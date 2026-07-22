Росію знову атакували безпілотники: горять два великих склади Wildberries
У російському Краснодарі та Невинномиську Ставропольского краю внаслідок атаки безпілотників у ніч на 22 липня горять великі логістичні центри Wildberries.
Джерело: ASTRA, Exilenova+, Оперативний штаб Краснодарського краю
Деталі: Повідомляється, що у передмісті Краснодара почалася масштабна пожежа внаслідок ударів. Місцеві мешканці публікують кадри з міста, де видно кілька джерел займання.
Також очевидці чули 20-30 вибухів, крім того сирену ввімкнули вже після інциденту "на дві хвилини й вимкнули".
Ймовірно, під удар у Краснодарі потрапив один із найбільших логістичних хабів Wildberries у Росії. Там спалахнула масштабна пожежа.
Згодом стало відомо, що також горить великий склад Wildberries Невинномиську.
Також вибухи лунали й в російському Армавірі. Там, ймовірно, атакували нафтобазу – спалахнула пожежа.
Що передувало:
18 липня безпілотники атакували місто Котовськ Тамбовської області РФ. Внаслідок чого там сталась пожежа в логістичному центрі Wildberries.