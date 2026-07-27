На Алтаї заборонили заправляти машини частіше, ніж раз на 24 години

У Росії продовжують посилювати паливні обмеження: у республіці Алтай ввели умову, що між заправками одного автомобіля на АЗС має пройти не менше 24 годин.

Про це пише The Moscow Times.

При тому, що нещодавно російський уряд заявив про "часткову стабілізацію" паливного ринку.

Як пояснили у уряді регіону, обмеження спрямовані на зниження ажіотажу та запобігання спекуляціям.

Досі ліміти оновлювалися після півночі, через що жителі прагнули забрати одразу дві добові норми: до цього часу і після.

Щоб припинити цю практику і знизити нічні черги на АЗС, влада вирішила відраховувати 24-годинну паузу для кожного автомобіля індивідуально в залежності від часу останньої заправки.

Роздрібний продаж пального на Алтаї обмежений до 1 вересня. Найсуворіші ліміти — не більше 30 літрів бензину та 50 літрів дизеля на добу — встановлені в Горно-Алтайську, Майминському, Турочакському, Чемальському та Чойському районах.

В інших муніципалітетах дозволено продавати не більше 50 літрів бензину та 100 літрів дизелю на добу, зазначає видання.

Паливо відпускають тільки при пред'явленні свідоцтва про реєстрацію автомобіля. Оператори на АЗС заносять номер машини в спеціальну систему, щоб виключити повторну заправку протягом доби.

Нагадаємо:

Російський уряд заявив про "часткову стабілізацію" паливного ринку завдяки забороні експорту нафтопродуктів та переходу до імпорту палива, але у низці регіонів все одно напружена ситуація.

Як повідомлялося раніше, у Росії та на окупованих територіях розгорається паливна криза на тлі триваючих українських ударів по нафтопереробних заводах: дефіцит автомобільного палива, з яким раніше зіткнулися в окупованих Севастополі та Криму, поширився на столичний регіон.

Раніше повідомлялося, що виробництво бензину в Росії впало до рівня, що становить лише близько 65 % від середнього сезонного споживання, після того як українські атаки безпілотниками призвели до зупинки роботи великих нафтопереробних заводів.