У Запоріжжі призупинив роботу єдиний магазин Metro

Єдиний торгівельний центр METRO у місті Запоріжжя тимчасово призупиняє роботу через безпекову ситуацію.

Про це повідомляє пресслужба METRO.

Магазин розташований за адресою Оріхівське шосе, 7-А, що на південному виїзді з міста.

"Ми ухвалили це непросте рішення через регулярні вимушені перерви, пов'язані з безпековою ситуацією.

Відповідно до правил METRO Україна під час оголошення повітряної тривоги торговельні центри призупиняють роботу заради безпеки клієнтів і співробітників. За таких умов не вдається підтримувати стабільну роботу й належний рівень обслуговування", – йдеться у повідомленні.

Водночас у місті продовжує працювати доставлення.

Нагадаємо:

Південний гірничо-збагачувальний комбінат розпочав процес призупинення видобутку та тимчасового скорочення роботи. Рішення ухвалено через постійні атаки російських загарбників на цивільні торговельні судна, які прямують в чорноморські порти.