В окупованому Сімферополі безпілотники атакували склад Wildberries

В окупованому Криму третю ніч поспіль лунають вибухи, соцмережі повідомляють про прильоти внаслідок атак дронів у різних містах, зокрема по складу Wildberries у Сімферополі.

Джерело: Telegram-канал "Кримський вітер", інші пабліки, пресслужба Wildberries у соцмережах

Деталі: Повідомляється, що вибухи внаслідок атак безпілотників, крім Сімферополя, лунали в Судаку, Євпаторії, Севастополі та інших містах окупованого росіянами півострова.

Зокрема, "Кримський вітер" пише про приліт у Сімферополі по хабу Wildberries, який згодом у компанії підтвердили.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика.

Сортувальний центр Wildberries у Сімферополі було евакуйовано відповідно до вимог безпеки, – повідомила пресслужба компанії.

Знати більше: Дронами по "російському Amazon": історія Wildberries

Що передувало: У російському Краснодарі та Невинномиську Ставропольского краю внаслідок атаки безпілотників у ніч на 22 липня горіли великі логістичні центри Wildberries.

Українська правда