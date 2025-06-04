У Росії загорівся ще один завод, що виробляє мотори для військової техніки

Уночі 4 червня на моторному заводі "Автодизель" у російському Ярославлі спалахнула пожежа, яка охопила цех із виробництва 12-циліндрових двигунів.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Як повідомили у регіональному управлінні МНС, пожежа охопила 400 кв. метрів, постраждалих немає. На ліквідацію відкритого горіння знадобилося понад півтори години. Що стало причиною загоряння, у МНС не уточнили.

The Moscow Times пише, що Ярославський моторний завод (ЯМЗ) – одне з найбільших російських підприємств із виробництва дизельних двигунів та коробок передач. У травні 2024 року ЯМЗ потрапив під санкції США через те, що виробляє дизельні двигуни для російської армії.

Видання нагадує, що пізно ввечері 2 червня вибух і пожежа сталися на Заволзькому моторному заводі (ЗМЗ) у Нижегородській області. Причиною, за даними державної трудової інспекції регіону, стало загоряння вантажівки з цистерною в одному з цехів підприємства, в якому зберігалися хімічні речовини.

У 2003 році ЗМЗ, що спеціалізується на випуску бензинових і дизельних моторів, отримав державне замовлення на розробку сімейства конкурентоспроможних багатоцільових дизельних двигунів об'ємом 2,2-3,4 літра. Директор підприємства говорив, що вони підійдуть для широкого спектра моделей автомобілів, у тому числі – і військової техніки.

Нагадаємо:

У лютому, як повідомлялося, невідомі безпілотники атакували вночі Ростов, Новомосковськ і Енгельс, у Калузькій області Росії унаслідок атаки загорівся промисловий об'єкт, а у Волгограді приліт у нафтопереробний завод.

Також повідомлялося, що у ніч на 3 лютого безпілотники атакували паливні та енергетичні об’єкти в Астраханській та Волгоградській областях Росії.

Повідомлялося також, що на нафтопереробному заводі російської нафтової компанії "Лукойл" у Волгограді (Росія) 15 січня загорівся блок гідроочищення дизельного палива. Пожежа сталася на установці №18, одній із двох установок гідроочищення дизельного палива на заводі, добова потужність якої становить 9500 метричних тонн.

Ще раніше повідомлялося, що на території російської економічної зони "Алабуґа", згорів склад з деталями до "Шахедів", якими окупанти атакують Україну, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони. У приміщенні лежали 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць "Shahed-136" – усе згоріло.