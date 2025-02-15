Вночі безпілотники атакували РФ: лунали вибухи біля НПЗ, загорівся промисловий об'єкт

Українська правда.

Невідомі безпілотники атакували вночі Ростов, Новомосковськ і Енгельс, у Калузькій області Росії унаслідок атаки загорівся промисловий об'єкт, а у Волгограді приліт у нафтопереробний завод.

Джерело: Meduza, відео росіян у соцмережах

Деталі: Повідомляється, що вночі сім російських аеропортів тимчасово припиняли роботу через атаку українських дронів. Йдеться про аеропорти Астрахані, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова та Ульяновська.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров написав, що уламки одного з безпілотників упали на покрівлю житлового будинку і поранено одну людину.

У Калузькій області губернатор Владислав Шапша повідомив, що під час падіння БПЛА сталася пожежа на території промислового підприємства.

Міноборони Росії відзвітувало, що за минулу ніч над територією Росії збили 40 українських безпілотників. 17 із них атакували Волгоградську область, 12 - Калузьку область, дев'ять - Ростовську і два - Саратовську.