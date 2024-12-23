У Росії згорів склад із деталями до "Шахедів" на $16 млн – ГУР
23 грудня, 09:00
На території російської економічної зони "Алабуґа", згорів склад з деталями до "Шахедів", якими окупанти атакують Україну, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
Джерело: ГУР МОУ у Telegram
Дослівно розвідка: "У приміщенні лежали 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць "Shahed-136" – усе згоріло.Завдані внаслідок знищення російського складу втрати агресора оцінюються у 16 мільйонів доларів".
Деталі: Коли саме сталася пожежа та що було її причиною, у ГУР не уточнили, але вкотре наголосили, що Росії доведеться заплатити за всі її злочини, вчинені проти українського народу.
Передісторія:
- Вранці 2 квітня 2024 року дрони атакували підприємства Татарстана – в Єлабузі та Нижньокамську. Місцева влада заявила, що серйозних руйнувань немає, а технологічний процес підприємств не порушений. За даними джерела "Української правди" в ГУР МО, це була спецоперація українських розвідників. Безпілотники атакували завод, на якому збирають іранські "Шахеди", маркуючи їх під "Герань-2".
- Українська правда