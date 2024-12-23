У Росії згорів склад із деталями до "Шахедів" на $16 млн – ГУР

На території російської економічної зони "Алабуґа", згорів склад з деталями до "Шахедів", якими окупанти атакують Україну, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Джерело: ГУР МОУ у Telegram

Дослівно розвідка: "У приміщенні лежали 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць "Shahed-136" – усе згоріло.Завдані внаслідок знищення російського складу втрати агресора оцінюються у 16 мільйонів доларів".

Деталі: Коли саме сталася пожежа та що було її причиною, у ГУР не уточнили, але вкотре наголосили, що Росії доведеться заплатити за всі її злочини, вчинені проти українського народу.

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