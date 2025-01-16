У Росії згоріла частина нафтопереробного заводу компанії "Лукойл"

На нафтопереробному заводі російської нафтової компанії "Лукойл" у Волгограді (Росія) 15 січня загорівся блок гідроочищення дизельного палива.

Про це в середу 15 січня повідомили два джерела в нафтовій галузі агентству Reuters.

"Пожежу повністю ліквідовано. Роботу блоку гідроочищення зупинено. Поки що невідомо, скільки часу знадобиться на його ремонт", — зазначило одне з джерел.

Інше джерело уточнило, що пожежа сталася на установці №18, одній із двох установок гідроочищення дизельного палива на заводі, добова потужність якої становить 9500 метричних тонн.

"Лукойл" ніяк не прокоментував агентству Reuters інцидент.

Нагадаємо:

Пізно ввечері 15 січня місцева влада повідомила про атаку безпілотників на нафтобазу у Воронезькій області РФ.

Пожежу на нафтобазі в Ліскінському районі Воронезької області РФ, яку напередодні атакували безпілотники, гасили всю ніч і станом на ранок боротьба з вогнем триває, повідомив губернатор регіону Олександр Гусєв.