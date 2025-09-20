У Росії "смертність бізнесу" перевищила його "народжуваність"

Про це йдеться у публікації Служби зовнішньої розвідки України.

Станом на 1 вересня 2025 року в Єдиному держреєстрі юросіб рф залишилося лише 3,17 млн підприємств. У 2023 році їх було 3,29 млн, інформує розвідка.

"Причини – висока ключова ставка центробанку, яка пів року трималася на рівні 21 % річних, та посилення податкового контролю", – пише СЗРС.

У 2024 році російська податкова служба ліквідувала 100 тис. юросіб, у 2023 – 172 тис., у 2022 – понад 214 тис. Замість оздоровлення ринку це призводить до ослаблення конкуренції, скорочення робочих місць та зниження інноваційної активності.

"У першій половині 2025 року "смертність бізнесу" в Росії майже в півтора раза перевищила його "народжуваність" – вперше з 2022-го, коли після санкцій ринок масово залишали компанії", – повідомляє СЗРС.

Найчастіше закривалися торговельні, будівельні та промислові підприємства, додають аналітики.

"Попри незначне зниження ключової ставки до 17 %, бізнес у рф продовжує згортатися. Економіка рф продовжує занурюватися у тривалу кризу, яка вражає ключові галузі та позбавляє малий і середній бізнес шансів на розвиток", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що Росія загнала себе до пастки, збільшивши оборонні витрати і зробивши військово-промисловий комплекс став головним драйвером попиту.

Міністерство фінансів РФ повідомило про новий крок, покликаний захистити держбюджет від коливань нафтових цін і західних санкцій, що б’ють по російському енергетичному експорту.

Російський уряд розглядає можливість підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ), щоб стримати дефіцит бюджету і зберегти резерви.

Економіка Росії має серйозніші проблеми, ніж визнається офіційно, і протягом року існує реальний ризик системної банківської кризи.