У Росії чиновників хочуть залишити без імпортних телевізорів

Российское министерство промышленности и торговли хочет запретить государственным учреждениями и компаниям закупать иностранные телевизоры.

Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ".

Ведомство уже опубликовало соответствующее постановление. Введение полного запрета на покупку иностранной техники аргументируют тем, что в прошлом году госструктуры купили 45,7 тыс. телевизоров, из которых 60% оказались импортными. При этом всего Россия произвела 2,4 млн телевизоров.

"Усиливается роль государства в обеспечении стимулов для роста производства российских телевизоров за счет закрытия потребности государственных и муниципальных заказчиков", - пояснил Минпромторг.

В реестр российской радиоэлектроники Минпромторга, которая доступна для госзакупок, входят лишь два производителя телевизоров. Но "Дюкс" не до конца соответствует требованиям, а "Квант" в апреле остановил производство из-за низкого спроса. При том вся российская продукция, даже та, что входит в реестр Минпромторга, собирается из китайских компонентов, пишет издание.

Около 80% итоговой стоимости устройств приходится на китайские матрицы. Поэтому, производителям будет трудно войти в реестр для участия в госзакупках, поскольку с текущего года доля иностранных комплектующих не должна превышать 60%, говорится в статье.

Также в результате запрета госорганизации и чиновники останутся без "больших телевизоров", поскольку в России не выпускают устройства с диагоналями более 65 дюймов из-за более сложного производства, отмечает "Коммерсантъ", ссылаясь на участников рынка.

Для выхода на окупаемость компания должна продать в среднем около миллиона устройств. Реализовать такие объемы в условиях прямой конкуренции с иностранными производителями очень сложно, поскольку российские телевизоры, как правило, оказываются дороже минимум на 10%, добавляют они.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в России прекратилось производство единственного отечественного телевизора из реестра российской радиоэлектроники Минпромторга. Воронежский завод "Квант" прекратил собирать телевизоры из-за низкого спроса на такую продукцию, и прежде всего со стороны госсектора.

В 2024 году в рамках российских госзакупок было объявлено более четырех тендеров на приобретение телевизоров, и в основном закупались телевизоры иностранных брендов - LG, Sony, Samsung, Xiaomi, Haier и другие.

Также ранее в Минцифры РФ пообещали поэтапно ограничивать работу зарубежных облачных сервисов, у которых есть российские аналоги. "Де-факто это сервисы, которые мы берем из-под полы у зарубежных компаний, которые, в общем, прекратили свою работу. Да, безусловно, конфликт привычки пользователя. Но если компании не ведут своей деятельности [в России], если демонстративно ушли, странно, что мы продолжаем за эти сервисы платить", - заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Министр также напомнил, что президент РФ Владимир Путин призвал "душить" западные IT-сервисы, которые заявили о своем уходе из страны, но на самом деле остались на российском рынке. "Президент сказал, будем душить", - сказал Шадаев.

Также сообщалось, что из-за дефицита и резкого роста цен на картофель Россия начала покупать его у Монголии, которая "веками возила картошку из России". В апреле-мае в Бурятию оттуда завезли более 4 тыс. тонн. картофеля. Как отметил российский чиновник, в Бурятии картофель выращивают уже более 300 лет, а в Монголии начали это делать только в 1960-х годах.