Російське мінцифри хоче "душити" Google і Microsoft

У Мінцифри РФ хочуть поетапно обмежувати роботу зарубіжних хмарних сервісів, у яких є російські аналоги.

Про це заявив глава Мінцифри РФ Максут Шадаєв, пише The Moscow Times.

"Де-факто це сервіси, які ми беремо з-під поли у зарубіжних компаній, які, загалом, припинили свою роботу. Так, безумовно, конфлікт звички користувача. Але якщо компанії не ведуть своєї діяльності [в Росії], якщо демонстративно пішли, дивно, що ми продовжуємо за ці сервіси платити", - сказав Шадаєв.

За його словами, в Росії складається непроста економічна ситуація, на тлі якої великі замовники "ріжуть" IT-бюджети. При цьому обмеження роботи зарубіжних хмарних сервісів дасть російським компаніям "можливість отримати додаткові заробітки".

Міністр також нагадав, що президент РФ Володимир Путін закликав "душити" західні IT-сервіси, які заявили про свій відхід із країни, але насправді залишилися на російському ринку. "Президент сказав, будемо душити", – сказав Шадаєв.

Як пише The Moscow Times, серед російських компаній найпопулярнішими є зарубіжні хмарні сервіси Google Cloud Platform, Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) та інші. Із січня 2022 року в Росії діє закон "про приземлення", що зобов'язує IT-компанії з добовою аудиторією понад 500 тис. користувачів відкривати філію в країні.

Тим, хто відмовиться виконати вимоги, загрожують заборона реклами, приймання платежів від російських фізичних і юридичних осіб та інші обмеження, аж до блокування ресурсу в Росії.Вимоги закону виконали Apple, AliExpress, власники сервісів Likeme і Viber. Частково "приземлилися" Google, TikTok, Zoom тощо.

Водночас Telegram, Discord і Wikimedia не виконали жодної з вимог. У квітні минулого року Роскомнадзор уперше почав блокувати доступ до ресурсів іноземних компаній, які "не приземлилися" в Росії, зазначає The Moscow Times.

Тоді це торкнулося хмарного сервісу Kamatera, а також хостинг-провайдерів WPEngine, HostGator.com, Network Solutions, DreamHost, Bluehost, Ionos і DigitalOcean. У жовтні Роскомнадзор заблокував Discord через те, що месенджер не видалив протиправний контент і проігнорував накладений штраф.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що сервіс контекстної реклами Google AdSense повністю згорне свою діяльність в російському інтернеті та відключить облікові записи користувачів із Росії."Ми деактивуємо всі акаунти AdSense, країною розташування яких вказана Росія. Це означає, що отримувати дохід від монетизації через такі акаунти буде не можна", – йшлося в повідомленні команди Google Payments.

Раніше повідомлялося, що Росія вимагає неймовірну суму у 20 децильйонів доларів (33 нулі) від однієї з найбільших технологічних компаній світу Google. За даними CNN, Google винен Кремлю понад 2 ундецильйони рублів — це 2 з 36 нулями — після того, як компанія відмовилася сплачувати штрафи, які накопичуються за блокування проросійських каналів на YouTube.

Також у Росії оштрафували Google та TikTok за заборонений контент. Компанії отримали штраф через невиконання розпорядження регулятора зв'язку Роскомнагляду щодо забороненого контенту.