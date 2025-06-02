Через дефіцит і різке зростання цін на картоплю, Росія почала купувати її у Монголії, яка "століттями возила картоплю з Росії".

Як пише моніторингова платформа EastFruit, у квітні-травні в Бурятію звідти завезли понад 4 тис. тонн. картоплі.

Це при тому, що, як зазначив директор місцевого відділення "Россільгоспцентру" Намжіл Мардваєв,в Бурятії картоплю вирощують уже понад 300 років, а у Монголії почали це робити тільки в 1960-х роках.

"Монголи століттями возили всю картоплю від нас", – бідкався Мардваєв виданню "Байкал-Daily". Він зізнався, що ця новина справила "гнітюче враження". І зазначив, що у сусідній країні вирощування картоплі перебуває на іншому рівні, порівняно з Росією.

При цьому, крім нової сучасної техніки, в Монголії використовують багато старих радянських машин, які були вивезені в тому числі з Бурятії за ціною металобрухту.

"І ось ці хлопці, які ще вчора почали вирощувати картоплю, тепер продають її нам", – констатував чиновник.

Нагадаємо:

Як повідомлялося раніше, у Росії звільнили заступника голови Мінсільгоспу Максима Титова. The Moscow Times пов’язує це звільнення саме з різким зльотом цін на овочі та інші продукти харчування.

За даними Росстату, минулого року продовольча інфляція в Росії встановила дев'ятирічний рекорд (11,05%), а на початку 2025-го зростання цін знову прискорилося. Картопля до кінця травня подорожчала у Росії на 173% рік до року – це максимум за 23 роки доступної офіційної статистики.

Раніше повідомлялося, що У 2025 році росія та білорусь стикаються з серйозними проблемами на ринку картоплі, яка є основним продуктом харчування для місцевих споживачів.

"Ціни досягли рекордних рівнів і продовжують зростати. Обидва диктатори стурбовані, оскільки картопля традиційно була одним із найдешевших джерел калорій для місцевих споживачів, особливо для бідних верств населення", – зазначали в EastFruit.

Так, аналітики фіксують безпрецедентне зростання цін на картоплю у росії. За їхніми даними, від початку року роздрібні ціни зросли на 52%, досягнувши рекордного рівня в 85–130 рублів ($1,0–1,6) за кілограм. Це перевищує вартість екзотичних фруктів, імпортованих із далеких країн.