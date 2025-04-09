В РФ припинили виробництво єдиного вітчизняного телевізора

У Росії припинилося виробництво єдиного вітчизняного телевізора із реєстру російської радіоелектроніки Мінпромторгу.

Про це повідомляє видання The Moscow Times.

За даними "Комерсанту", воронезький завод "Квант", який випускав пристрої під брендом Irbis, повідомив учасників ринку, що збирання телевізорів зупинено і не відновиться в найближчому майбутньому.

Як повідомили джерела видання у "Кванті", виробництво було припинено через низький попит на таку продукцію, насамперед із боку держсектора.

У 2024 році в межах російських держзакупівель було оголошено понад чотири тендери на придбання телевізорів, що на 15% більше, ніж роком раніше.

Проте переважно закуповувалися телевізори іноземних брендів – LG, Sony, Samsung, Xiaomi, Haier та інші.

При цьому, за словами учасників ринку, для роздрібного покупця телевізори Irbis також не були привабливими через високу ціну на фоні конкурентів.

Нагадаємо:

Завод китайської TPV Technology в Росії припинив виробництво телевізорів Philips, Sony, Sharp та інших брендів.