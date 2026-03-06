У Перській затоці застрягли товари на десять мільярдів доларів – ЗМІ

У портах та акваторії Перської затоки накопичилося понад 270 тисяч TEU з товарами вартістю десять мільярдів доларів після того, як найбільші перевізники призупинили прийом вантажів через бойові дії у регіоні.

Про це пише ЦТС.

У портах та акваторії Перської затоки після припинення прийому вантажів зібралося понад 270 тис. TEU (один TEU – близько 21,6 тонн).

Сотні тисяч контейнерів опинилися у підвішеному стані після того, як морські перевізники призупинили прийом вантажів, що прямують до контейнерних портів Перської затоки.

За оцінкою віце-президента зі стратегічного розвитку бізнесу компанії Vizion Бена Трейсі, йдеться про товари, що скупчилися в портах або в акваторії Перської затоки вартістю 10 млрд доларів – понад 270 тис. TEU.

Найбільші перевізники почали призупиняти прийом вантажів та бронювання на низці маршрутів через конфлікт навколо Ірану та розпочаті 28 лютого 2026 року військові дії.

Такі рішення, зокрема, ухвалили MSC, Maersk, CMA CGM, Hapag-Lloyd, ONE, COSCO.

Станом на 4 березня у регіоні близькосхідного конфлікту застрягло 147 контейнеровозів, за даними платформи відстеження контейнерних перевезень Xeneta, пише ЦТС.

З них 105 контейнеровозів очікують у Перській затоці, ще 42 перебувають у портах. Ці судна поки що не можуть покинути цю зону.

Крім того, додатково 12 суден перебувають в очікуванні у безпосередній близькості від Оманської затоки.

Терміни постачання контейнерів, що знаходяться на цих судах, відповідно, будуть серйозно затримані. Навіть у разі припинення вогню затримки можуть становити від двох до чотирьох тижнів.

Нагадаємо:

Вартість страхування судна, що проходить через Ормузьку протоку, зросла в 12 разів, навіть після того, як президент США Дональд Трамп пообіцяв підтримати торгівлю через ключовий нафтовий вузол.

У Ірані заявили про закриття Ормузької протоки та попередили, що будь-яке судно, яке увійде в її акваторію буде підпалене.

Трафік суден через Ормузьку протоку, найважливішу у світі транспортну артерію для перевезення нафти та скрапленого природного газу, майже повністю зупинився після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану.

Президент США Дональд Трамп повідомляв, що за необхідності ВМС його країни розпочнуть супровід танкерів через Ормузьку протоку.

Також нагадаємо, що у червні минулого року, коли судноплавство в Перській затоці зіткнулося із серйозними заторами через заглушення GPS та обмеження руху в денні години, накопичилося близько тисячі суден.