Майже тисяча суден застрягли в Перській затоці

Судноплавство в Перській затоці зіткнулося із серйозними заторами через заглушення GPS та обмеження руху в денні години, що спричинило накопичення близько тисячі суден.

Про це пише S&P Global.

Судноплавні компанії повідомляють про безпрецедентні затори у Перській затоці, викликані поширеними електронними перешкодами, що впливають на системи глобального позиціонування та комунікації. Через це власники суден обмежують рух у денний час, скорочуючи звичне 24-годинне вікно до 16–18 годин.

За словами джерел із компаній, це призвело до накопичення майже 1000 суден, що очікують на транзит через Ормузьку протоку — важливий енергетичний маршрут, через який проходить близько 20 млн барелів сирої нафти та 11 млрд кубічних футів зрідженого природного газу щодня.

Керівники судноплавних компаній також повідомляють про труднощі у підтриманні зв’язку з екіпажами через постійне заглушення GPS, що ускладнює навігацію та підвищує ризики зіткнень. 17 червня біля Ормузької протоки зіткнулися два танкери, які загорілися, але офіційна причина інциденту поки не встановлена.

Підвищений ризик пошкоджень також пов’язаний із наявністю морських мін, а військова напруга в регіоні змушує операторів суден дотримуватися суворих обмежень.

Затори спричинили зростання фрахтових ставок: за даними Platts, ставки VLCC на маршруті Перська затока — Китай підскочили до 80 фунтів стерлінгів, що майже вдвічі перевищує показники тижневої давності. Хоча деякі аналітики попереджають, що у випадку повного закриття протоки ставки можуть різко впасти через бездіяльність танкерів, більшість очікує збільшення надбавок за військовий ризик.

Ормузька протока є ключовим джерелом доходів для Ірану, який постачає нафту до Китаю, незважаючи на санкції. Премії за військовий ризик на маршруті залишаються стабільними, але вищі ставки на ринку вважаються завищеними.

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