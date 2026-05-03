Іран планує ухвалити закон, який обмежить рух через Ормузьку протоку – ЗМІ
Парламент Ірану готується ухвалити закон, який обмежить рух суден через Ормузьку протоку.
Джерело: CNN з посиланням на іранське державне телебачення
Деталі: Зазначається, що згідно із запропонованим планом із 12 пунктів, ізраїльським суднам буде назавжди заборонено проходження цієї протоки. Судна з "ворожих країн" – імовірно, мається на увазі США – повинні будуть сплачувати воєнні репарації, щоб отримати дозвіл на перетин цієї водної території.
Усі інші судна будуть змушені отримувати дозвіл Ірану на проходження протоки.
Такий крок відбувається на тлі глухого кута у переговорах між Тегераном і Вашингтоном, адже обидві сторони відмовляються поступатися своїми вимогами.
Що передувало:
- 1 травня Білий дім у листі до Конгресу заявив, що бойові дії проти Ірану "завершилися", попри те, що американські збройні сили залишаються в регіоні.
- Як відомо, 30 квітня Іран через пакистанських посередників передав Сполученим Штатам оновлені пропозиції щодо угоди про завершення війни.
- Трамп заявив, що він незадоволений мирними пропозиціями Ірану, а його представники продовжують вести переговори щодо досягнення угоди у телефонному режимі.