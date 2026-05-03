Іран планує ухвалити закон, який обмежить рух через Ормузьку протоку – ЗМІ

Парламент Ірану готується ухвалити закон, який обмежить рух суден через Ормузьку протоку.

Джерело: CNN з посиланням на іранське державне телебачення

Деталі: Зазначається, що згідно із запропонованим планом із 12 пунктів, ізраїльським суднам буде назавжди заборонено проходження цієї протоки. Судна з "ворожих країн" – імовірно, мається на увазі США – повинні будуть сплачувати воєнні репарації, щоб отримати дозвіл на перетин цієї водної території.

Усі інші судна будуть змушені отримувати дозвіл Ірану на проходження протоки.

Такий крок відбувається на тлі глухого кута у переговорах між Тегераном і Вашингтоном, адже обидві сторони відмовляються поступатися своїми вимогами.

