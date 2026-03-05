Вартість страхування у Перській затоці зросла в 12 разів, попри гарантії Трампа

Вартість страхування судна, що проходить через Ормузьку протоку, зросла в 12 разів, навіть після того, як президент США Дональд Трамп пообіцяв підтримати торгівлю через ключовий нафтовий вузол.

Про це повідомляє Financial Times.

За словами брокерів, судновласникам запропоновано мільйони доларів за страхування проходження протоки або плавання в прилеглих водах з високим рівнем ризику.

Страхові премії в середу 4 березня зросли до 3% від вартості судна, порівняно з приблизно 0,25% до війни на Близькому Сході.

Вартість страхування суден, що курсують поблизу Близького Сходу, різко зросла після того, як страховики протягом вихідних почали повідомляти клієнтів про скасування полісів страхування від військових ризиків.

За словами брокерів, деякі страховики скасували поліси, щоб відновити страхування за вищими цінами, але інші просто вийшли з ринку.

Раніше Трамп заявив у Truth Social, що Американська корпорація з фінансування розвитку надасть страхування та гарантії "за дуже розумною ціною... для фінансової безпеки ВСІХ морських перевезень, особливо енергоносіїв, що проходять через Перську затоку".

У середу лондонські страховики намагалися зрозуміти, як ця пропозиція може працювати і чи допоможе вона знизити ціни. Кілька найбільших світових страхових брокерів заявили, що оголошення Трампа стало для них несподіванкою.

"Ми не чули нічого, крім цієї заяви в Truth Social", – сказав Девід Сміт із спеціалізованого брокерського агентства McGill.

Він додав, що страховики не впевнені, наскільки широко буде застосовуватися ця підтримка, незважаючи на обіцянку страхувати "всю" торгівлю через Перську затоку.

"Чи буде це застосовуватися, наприклад, до вантажу китайської нафти, що перевозиться європейським танкером? Ми не знаємо", – сказав Сміт.

Інші морські експерти поставили під сумнів, наскільки корисною може бути допомога від DFC, основною функцією якої є сприяння приватним інвестиціям у бідніші країни, коли головними проблемами для судновласників, що працюють у цьому регіоні, є вартість фрахту та ризик нападу, а не доступність страхування.

Ціна на нафту Brent трохи знизилася після оголошення Трампа, але залишається на 26 % вищою, ніж на початку війни, і становить близько 81 долара за барель.

Нагадаємо:

У Ірані заявили про закриття Ормузької протоки та попередили, що будь-яке судно, яке увійде в її акваторію буде підпалене.

Трафік суден через Ормузьку протоку, найважливішу у світі транспортну артерію для перевезення нафти та скрапленого природного газу, майже повністю зупинився після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану.

Президент США Дональд Трамп повідомляв, що за необхідності ВМС його країни розпочнуть супровід танкерів через Ормузьку протоку.

Ціни на російську нафту Urals піднялись вище 70 доларів за барель вперше з 2025 року, на тлі загострення війн на Близькому Сході та перекритті Ормузької протоки.