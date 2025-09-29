У Німеччині – різке зростання кількості збоїв GPS у цивільній авіації

З січня по серпень 2025 року пілоти у Німеччині повідомили про 447 випадків порушення або підробки GPS-сигналів, тоді як два роки тому фіксували лише 25 подібних інцидентів.

Про це пише Ghall.com.ua.

Як припускають експерти, джерелом перешкод можуть бути потужні передавачі, зокрема встановлені на російських торгових суднах.

"У Федеральному міністерстві транспорту зазначили, що більшість випадків відбувалася над Балтійським морем і країнами Балтії, де зростання маніпуляцій сигналами спостерігається під час заходу літаків у німецький повітряний простір", – пише видання з посиланням на дані Welt.

Федеральна асоціація авіаційної промисловості назвала втручання в навігацію загрозою безпечній експлуатації цивільних літаків. Глава BDL Йоахім Ланг заявив, що нещодавні інциденти показали, як мінімальні зусилля можуть завдати максимальної шкоди критично важливій інфраструктурі.

Він наголосив, що атаки на аеропорти і втручання в навігацію створюють фрагментовану загрозу, і закликав створити міжвідомчий центр для постійного обміну інформацією між спецслужбами, силовими структурами і бізнесом.

"У Федеральному міністерстві внутрішніх справ припустили, що за атаками можуть стояти державні актори. Відомство Александра Добріндта виступило за посилення захисту аеропортів як об'єктів критичної інфраструктури, включно із заходами проти безпілотників", – говориться у повідомленні.

У німецькому уряді обговорюють нову правову базу, яка передбачає підвищення стандартів охорони аеропортів, а також впровадження систем виявлення і перехоплення дронів.

Нагадаємо:

1 вересня літак з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн був змушений приземлятися в аеропорту болгарського міста Пловдив, використовуючи паперові карти через збої в роботі GPS.

За перші чотири місяці 2025 року 122,6 тисячі авіарейсів на півночі Європи зіткнулися з перешкодами в роботі GPS та інших супутникових систем з вини Росії.

Російська Федерація не потрапила до Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО).

Раніше повідомлялося, що німецькі спеціальні сили обшукали вантажне судно в Кільському шлюзі: раніше з нього був запущений розвідувальний дрон. До того, як судно прибуло до гавані Кіля, безпілотник, з нього, пролетів над військовим кораблем, щоб вести спостереження та зробити фотографії, писало видання Der Spiegel.