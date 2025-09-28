РФ не допустили до Ради Міжнародної організації цивільної авіації

Російська Федерація не потрапила до Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО). Вибори відбулися у суботу, 27 вересня, у канадському місті Монреалі.

Джерела: міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, Politico

Деталі: ІСАО – це головний світовий орган, який визначає правила та стандарти для безпеки міжнародних польотів. До Ради входять держави, що мають найбільший вплив на глобальну авіацію.

Росії не вистачило шести голосів, щоб повернутися до першої чи другої групи Ради.

Пряма мова Кулеби: "По-перше, це чіткий сигнал: країна, яка порушує Чиказьку конвенцію, запускає літаки без сертифікатів льотної придатності, втручається в роботу GPS і створює пряму загрозу безпеці польотів, не може брати участі в керівництві міжнародною авіацією".

Деталі: Як пише Politico, речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен заявила напередодні суботнього голосування, що "є неприйнятним, аби держава, яка ставить під загрозу безпеку авіапасажирів та порушує міжнародні правила, займала місце в керівному органі організації, відповідальному за дотримання цих самих правил".

Москва закликала до "повторного раунду голосування" після того, як не змогла набрати достатньої підтримки для отримання місця у 36-членній Раді Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО).

Передісторія:

Країни виключили Росію з Ради ІСАО ще у 2022 році через незаконну конфіскацію орендованих літаків під час війни проти України.

Рада ІСАО також поклала на Росію відповідальність за збиття літака Malaysia Airlines рейсу MH17 над територією сходу України, контрольованою Росією, що призвело до загибелі 298 людей.